500 لاعب في جولة سيدني لمحترفي الجو جيتسو

سيدني (وام)

اختتمت بالمجمع الرياضي في العاصمة الأسترالية سيدني منافسات الجولة الأولى من جولات الدوري القاري لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والتي أقيمت في قارة أوقيانوسيا «الدول الواقعة جنوب المحيط الهادئ» وأهمها أستراليا ونيوزيلندا، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 35 دولة في فئات الناشئين والكبار والأساتذة بمختلف الأحزمة.

وتكتسب جولة سيدني قيمة كبرى في التصنيف الدولي والقاري للرابطة، حيث إنها تحظى بتصنيف خاص لأفضل اللاعبين في القارة وأكثرهم جمعاً للنقاط مع نهاية الموسم.

وشهدت البطولة نزالات حماسية بين عدد كبير من اللاعبين المصنفين في العالم، وتم توزيع 143 ميدالية ذهبية على الفائزين بالمراكز الأولى، و 125 ميدالية فضية لأصحاب المركز الثاني، بالإضافة إلى 73 ميدالية برونزية لأصحاب المركز الثالث، فيما توجت أكاديمية «جرايسي بارا» الأسترالية بجائزة الأفضل خلال هذه الجولة.

وكانت هناك مشاركات لافتة وأداء عال لأصحاب الأحزمة السوداء في البطولة، انتهت بتتويج البرازيلي كايو تامورا عن فئة وزن 69 كجم، وأليكساندر فالفيردي من البرازيل أيضاً عن فئة وزن 77 كجم، وزميلهما ريكارد لافرانشي عن فئة وزن 85 كجم، والأسترالي فيسنتي كافاكانتي عن فئة وزن 94 كجم بالميداليات الذهبية في نزالات الرجال.

أما السيدات فقد فازت بالمراكز الأولى كل من الأرجنتينية رومانيا تيتانيا عن فئة وزن 62 كجم، والأسترالية ميرندا اوكازيما عن فئة وزن 70 كجم، وهو ما يعكس قوة المنافسة على المراكز الأولى، وتؤكد ثقة اللاعبين المصنفين ببطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وتعزز من مكانة أبوظبي كأكبر مطور لرياضة الجو جيتسو في العالم.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام: «إن بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لم تتوقف حول العالم، وإن جولة سيدني القارية تمثل موعداً جديداً مع النجاح في تحدي العارض الصحي العالمي، وإتاحة الفرصة أمام عشاق اللعبة لممارسة هوايتهم والمشاركة في بطولاتهم الاحترافية، وإضفاء الطاقة الإيجابية على مجتمعاتهم، وعلى أسرة الجو جيتسو في العالم بشكل عام».

وأضاف: «تسهم البطولات في صناعة جيل جديد من اللاعبين على طراز عالٍ، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وبالتالي رفع معدلات التشويق والإثارة في النزالات، مع ترسيخ قيم هذه الرياضة لدى ممارسيها في العالم، وأبرزها الانضباط، واحترام المنافس، والثقة بالنفس، والصبر والعزيمة، وهذه مبادئ مهمة تحرص رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو على تبنيها ضمن سلسلة بطولاتها لتعزيز مسيرة الأبطال الطامحين للفوز بميدالياتها في مختلف أنحاء العالم».