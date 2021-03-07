انطلاقة ناجحة للتونسية أنس جابر في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

حققت التونسية أنس جابر بداية ناجحة في افتتاح مشوارها ببطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بالفوز على التشيكية كاترينا سينياكوفا بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-3، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدور الأول. وتلتقي غداً ضمن منافسات الدور الثاني مع الفائزة من مباراة الصينية زهنج سياساي والكازاخستانية الينا راباكينا.

وعبرت ممثلة العرب عن سعادتها بالبداية الإيجابية في البطولة التي تحظى بمكانة خاصة عندها قائلة: «سعيدة بالفوز الأول رغم أنني لم أتوقع المشاركة في جدول مباريات اليوم الافتتاحي، حيث إن فترة الراحة لم تتجاوز اليومين بعد العودة من بطولة الدوحة، أملك ذكريات جميلة في بطولة دبي، وتربطني علاقة خاصة مع الجماهير في الإمارات، لذلك أطمح دائماً في الظهور بصورة لائقة وأكون عند حسن ظن المشجعين الذين يقدمون لي كل الدعم والمساندة».

وشددت أنس جابر على أنها تخوض مبارياتها بلا ضغوطات، وتحرص على الاستمتاع بالمنافسة، واصفة بطولة دبي بأنها مميزة من حيث اعتماد كرات خفيفة وسريعة تساعد على تقديم أداء أجمل وأفضل.

في المباراة الافتتاحية للبطولة، فازت الروسية فيرونيكا كوديرميدوفا المصنفة 36 عالمياً على مواطنتها انستاسيا بافليشينكوفا بمجموعتين نظيفتين 7-6 و6-2، كما دشنت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا المصنفة 39 عالمياً مشاركتها الـ13 في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بالفوز على الصينية كيانج وانج المصنفة 35 على العالم، بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع (6-4) و(1-6) و(7-5).