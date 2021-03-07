الجنيبي: المرأة الإماراتية شريك نهضة الوطن ومستقبله المشرق

دبي (الاتحاد)

تقدم عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بأسمى آيات التهنئة إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وإلى المرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ووجه الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي جعلتنا نفتخر بهذه المناسبة لما ساهمت به في مجال "تمكين المرأة" وجعل "المرأة الإماراتية" تتبوأ دورها الريادي البارز، كما عززت ودعمت المرأة الإماراتية لتكون شريكاً في نهضة الوطن ومستقبله المشرق.

واعتبر الجنيبي أن الإمارات، تقدم للعالم نموذجاً حضارياً رائداً في تمكين المرأة، وهي التي جعلتها قائدة في كافة مجالات الحياة، فتبوأت المرأة الإماراتية أكبر وأهم المناصب المؤثرة، وساهمت في دعم المبدعات في جميع المجالات لدعم مسيرة نجاحهن نحو المزيد من الآفاق الواعدة.

وأكد الجنيبي أن رابطة المحترفين الإماراتية، تستلهم هذه الجهود في استراتيجية عملها التي تقوم على "تمكين المرأة" كما تتواجد المرأة في كافة التخصصات ومختلف اللجان التنفيذية المرتبطة بعمل الرابطة، إلى جانب الحرص على أن يكون لهن دور في البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها، إيماناً منا أن المرأة نصف المجتمع القادر على العطاء والبناء ومدى قدرة الكوادر الوطنية النسائية على التفوق والتميز والابتكار.

ختم الجنيبي مجدداً التهنئة للمرأة في عيدها الذي نراه في مظاهر حياتنا في كل يوم في دولة الإمارات، وليس اليوم العالمي للمرأة فقط، وأن تسعى الرابطة لمواصلة جهودها وفق تطلعات القيادة الرشيدة من أجل تمكين المرأة.