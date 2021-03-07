جواهر السويدي: اليوم العالمي للمرأة يعزز فخرنا الإماراتي

دبي (الاتحاد)

أكدت جواهر عبد العزيز السويدي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين لكرة القد، أن اليوم العالمي للمرأة يجعلنا نستذكر مشاعر الفخر والاعتزاز بما سخرته القيادة الرشيدة من أجل المرأة الإماراتية، وقالت: «ونحن نهنئ أنفسنا كسيدات وفتيات إماراتيات بهذه المناسبة العالمية، لا يسعني سوى أن أتقدم بأسمى آيات التهاني إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الملهمة والداعمة لنا جميعاً، التي سطرت لنا سبل الإبداع وغرست فينا التطلعات الكبيرة نحو آفاق لا حدود لها، وأن نؤمن بقدراتنا على التواجد في جميع المناصب من خلال قيم المساواة والكفاءة والطموح نحو المزيد دائماً».

واعتبرت السويدي أن المرأة الإماراتية في هذا اليوم العالمي تعاهد القيادة الرشيدة، بمواصلة الجهود في خدمة وطننا الغالي، وأن يكون هدفها الإخلاص والتفوق في العمل والمساهمة الفعالة في المجتمع، لتأكيد أن المرأة الإماراتية قادرة على قهر المستحيل وترسيخ مكانها في صفوف الإبداع والتفوق في كافة المجالات.