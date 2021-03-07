عجمان يفرض «ريمونتادا التعادل» على الوحدة

رضا سليم (دبي)

فرض عجمان «ريمونتادا» على الوحدة، ونجح في التعادل معه 3-3، في المباراة التي جرت بملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن «الجولة 19»، لدوري الخليج العربي، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة العاشرة»، ويتقدم إلى المركز الثاني عشر، في جدول الترتيب، متساوياً مع الفجيرة الثالث عشر، فيما رفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 29»، في المركز السابع.

ونجح «البرتقالي» في العودة للمباراة 3 مرات، ليدرك التعادل بـ«ريمونتادا» لم يحققها «البرتقالي» هذا الموسم، حيث جاءت البداية لـ«أصحاب السعادة» بهدف إسماعيل مطر في الدقيقة السادسة، وهو الهدف السادس له في دوري الموسم، ويوازي مجموع ما سجله في المواسم الأربعة السابقة، منذ 2016-2017، ليعادل ثاني أعلى موسم تهديفي له في عصر الاحتراف، والذي سجله موسم 2010-2011، برصيد 6 أهداف، وعلى بُعد هدفين من موسمه التهديفي الأفضل 2008-2009 بـ8 أهداف.

ورغم أن الهدف الأول كان من خطأ دفاعي يتحمله عبدالله صالح، إلا أن اللاعب صحح الخطأ، ونجح في إدراك التعادل لعجمان في الدقيقة 30، وهو أول هدف لـ«البرتقالي»، بعد صيام في 3 مباريات متتالية، وتعيد رأسية ماتافز «العنابي» في المقدمة من جديد، بالهدف الذي سجله في الدقيقة 42، ليتقدم فريقه 2-1، وهو الهدف السابع له بالدوري، ويعود للتهديف بعد غياب 4 مباريات، بعدها يسجل عمر خريبين الهدف الثالث في مرمى عجمان، في الدقيقة 63، بعد قرار تقنية الفيديو باحتساب الهدف، حيث عبرت الكرة خط المرمى، وهو خامس أهداف اللاعب في مسيرته مع «العنابي».

وفي آخر ربع ساعة يسجل البرازيلي جارديل أول ركلة جزاء لعجمان هذا الموسم في الدقيقة 76 ليقلص الفارق إلى هدف أمام الوحدة، بعدما أهدرها اللاعب، وأعادها الحكم مرة أخرى، وكان الغائب أبوبكر تراولي على موعد مع التعادل لفريقه أمام الوحدة 3-3 في الدقيقة 83 ليفرض «ريمونتادا» على «أصحاب السعادة».

من جانبه، قال أيمن الرمادي مدرب عجمان: عدنا إلى المباراة بصورة جيدة أمام فريق كبير، وكان في الإمكان أفضل مما كان، وارتكبنا 3 أخطاء، كلفتنا 3 أهداف في مرمانا، من الممكن أن نتجنبها، ودائماً ما تكون الأخطاء البسيطة هي التي تكلف الفريق خسارة أي مباراة، وهو ما جعلني أطلب من اللاعبين أن ينتبهوا لها، وليس في كل مرة يستطيع الفريق العودة إلى المباراة، وفي الأمتار الأخيرة مثل هذه الأخطاء غير مسموح بها في المباريات، ونحتاج أن نعالج أموراً كثيرة في المرحلة المقبلة.

وقال الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة: الأخطاء الصغيرة كلفتنا التعادل، رغم أن المباراة كانت بأيدينا، ولعبنا للفوز من البداية للحصول على «العلامة الكاملة»، والمواجهة شهدت 6 أهداف، ولكننا خسرنا نقطتين، وكان من الصعب أن تفوز بالمباراة بهذه النتيجة.

وأكد علي الحوسني حارس عجمان أن النقطة دافع كبير لهم للابتعاد عن «دوامة» الهبوط، والتعادل نتيجة جيدة، بعد التأخر بهدفين، ولكن العودة مؤشر إيجابي في المرحلة المقبلة.

