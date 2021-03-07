خورفكان إلى «النقطة 18» بـ«خماسية» أمام الظفرة

فيصل النقبي (خورفكان)

حقق خورفكان فوزاً مستحقاً على الظفرة 5-1، اليوم «الأحد»، باستاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، وسجل لـ«النسور»، البرازيلي دودو الذي افتتح التسجيل، في الدقيقة الثالثة، وأتبعه بالهدف الثاني، بعدها بثلاث دقائق فقط، ليسجل ثنائيته الأولى في الدوري، ويرفع مجموع أهدافه للهدف الخامس هذا الموسم، والثالث عشر خلال موسمين، وأضاف خورفكان ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق البرازيلي لوبيز الذي سجل هدفه التاسع في المسابقة، في الدقيقة 53، ومواطنه باولينو الهدف الرابع بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 79، وأكمل إسماعيل الحمادي «الخماسية» لخورفكان في الدقيقة 93، فيما سجل للظفرة ماكيتي ديوب الذي أحرز هدفه الثالث في المسابقة.

وأضاف «النسور» بهذا الفوز المهم، ثلاث نقاط مهمة، ليصل إلى 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز العاشر، ومبتعداً عن الفرق المتنافسة على البقاء، بفارق 8 نقاط عن الفجيرة وعجمان، و10 نقاط عن حتا.

وهذا الفوز هو الثاني لخورفكان على ملعبه، بعد فوزه بثلاثية على الجزيرة في «الجولة 13»، كما أنه الأول على الظفرة في «الاحتراف».

وشدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أهمية الفوز على الظفرة، ويساوي 6 نقاط كاملة، حيث ابتعد الفريق عن مراكز الخطر، بالإضافة إلى اقترابه أكثر من الظفرة، وبفارق نقطتين فقط، وتوجه بالشكر إلى لاعبيه على الأداء القتالي الجيد طوال المباراة، والانتصار بـ«خماسية» مشيراً إلى أنه كان واثقاً من قدرة الفريق على الفوز، خاصة أنه يؤدي جيداً.

ومن جانبه أرجع السوري محمد قويض مدرب الظفرة، خسارة فريقه الكبيرة أمام خورفكان إلى الهدفين المبكرين خلال الدقائق العشر الأولى،

وقال: الفريق لم يقدم الأداء المنتظر منه، رغم محاولته العودة للمباراة بعد الهدفين، لكن واجه منافساً جيداً يلعب بمستوى جيد، وكنا نتوقع صعوبة المباراة، وهذا ما حدث، وعلينا التركيز في المباريات المقبلة، ونسيان ما حدث، والاستفادة من الأخطاء.