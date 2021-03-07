عبيد علي: حتا تفوق بـ «القلب الواحد»

مراد المصري (دبي)

أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن مهمة «الإعصار» لم تكتمل، بالهروب من منطقة الهبوط، رغم اعترافه بأن الفوز على الفجيرة كان مهماً للغاية، سواءً من الناحية المعنوية، أو حسابات النقاط التي أبقت حظوظه قائمة، بعد التفوق عليه، في «الجولة 19» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال: الجميع سعيد بالفوز داخل حتا، لكن لا يجب أن نبالغ بالأمر، ونشعر أن المهمة اكتملت، الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، وتنتظرنا مباريات قوية، أمام فرق كل منها تسعى لهدف معين أيضاً، وهو ما يفرض علينا المزيد من التركيز ومواصلة العمل.

ويرى البدواوي أن سر التفوق في المباراة رغم صعوبتها أمام منافس مباشر في منطقة الخطر، يعود إلى أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد، وتكاتفوا معاً وتحملوا المسؤولية، إلى جانب حسن إدارة المدرب فلاديمير لمجريات اللقاء، خصوصاً عندما رصدنا حالة من التراجع من الفجيرة، رغم حالة الطرد في صفوفنا، وكأن المنافس كان يبحث عن التعادل، بما يجعلنا لا نتوقف عن الهجوم، في انتظار خطف الهدف من ضربة جزاء واضحة للجميع في الملعب.

وشدد البدواوي، على أن حتا بدأ بجني ثمار عمل فترة الشتاء الماضي، حيث يوجد تطور فني ملحوظ، في الأداء والنتائج، وهو ما يجب مواصلة البناء عليه في المباريات المقبلة التي نسعى فيها لإنجاز هذه المهمة من أجل جماهير حتا التي تستحق منا ذلك.

وشهدت غرفة ملابس الفريق عقب نهاية المباراة احتفالاً خاصاً من اللاعبين، بزميلهم البرازيلي جوناثاس صاحب هدف الفوز، لأن المباراة تزامنت مع احتفاله بعيد ميلاده، وسط أجواء صاحبتها الرغبة في مواصلة الاستمرارية على هذا الأداء للخروج من منطقة الخطر على لائحة الترتيب.



