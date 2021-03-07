شباب الأهلي يخطط لـ «قلب الطاولة» في «الأمتار الأخيرة»

منير رحومة (دبي)

أدخل شباب الأهلي إثارة كبيرة وحماساً عالياً، خلال الدور الثاني لدوري الخليج العربي، بفضل النتائج الإيجابية والمستوى القوي، بالإضافة إلى التقدم بثبات إلى المراكز المتقدمة، مقلصاً الفارق عن أهل الصدارة، وأعاد توزيع أوراق سباق المنافسة على اللقب.

وخلال 6 جولات، فاز «الفرسان» في 4 مباريات، وتعادل مرتين فقط، وعرقل الجزيرة المتصدر بالتعادل 1-1، في «الجولة 19»، ليلتهب الصراع على المتقدمة.

وأصبح شباب الأهلي «مرعب» الفرق الكبرى المنافسة على الدرع، بفضل العروض القوية التي يقدمها، وقدرته على إيقاف مختلف المنافسين، مما يرفع من مستوى التشويق في بقية المشوار، خاصة أنه يواجه الشارقة في «الجولة 21»، وبني ياس في «الجولة 24»، والنصر في الجولة الأخيرة.

ورغم فارق ثماني نقاط عن المتصدر، فإن «الفرسان» قادر على قلب الموازين، وتحقيق المفاجأة في الأمتار المتبقية من الدوري، حيث يعيش الفريق حالة من التطور الفني بقيادة المدرب مهدي علي، ولم يعرف طعم الخسارة خلال 16 مباراة على التوالي في جميع المسابقات، ومن المتوقع أن يرتفع مستواه أكثر، مع اكتمال الصفوف، وانضمام نخبة من النجوم البارزين، مثل أحمد خليل وعمر عبدالرحمن، بعد اكتمال شفائهما.

وبعد تتويج شباب الأهلي بكأس السوبر، والوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، أصبحت شهية اللاعبين مفتوحة لتحقيق المزيد من النجاحات، والتتويج بأكبر ما يمكن من الألقاب والبطولات.