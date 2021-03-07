أبوظبي والحبتور يدشنان كأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عن تفاصيل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في نسختها الـ21، والتي ينظمها، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، من 18 إلى 26 مارس الجاري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو، ورعاية شركة ياس الدولية العقارية، وكابكس دوت كوم، وياس الدولية القابضة، وجريدة الاتحاد، وقناة ياس الرياضية.

وتشارك في البطولة فرق غنتوت للبولو، بقيادة ناصر الشامسي، وأبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني، والحبتور للبولو بقيادة محمد الحبتور، وياس الدولية القابضة بقيادة على المري، ورصدت إدارة النادي جوائز تصل إلى 500 ألف درهم، منها 30 ألفاً للفريق الفائز في أية مباراة.

وأجرت إدارة النادي قرعة البطولة، في حضور زايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي، وناصر الشامسي عضو مجلس الإدارة، وسانتياجو ممثل جمعية الإمارات للبولو وممثلي الفرق المشاركة.

ونقل زايد خليفة زايد العبودي الزعابي، تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، إلى جميع الفرق المشاركة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، مؤكداً تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات العليا بالدولة، لضمان الحفاظ على السلامة العامة للجميع.

وتجمع المباراة الافتتاحية 18 مارس بين أبوظبي والحبتور، بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت للبولو، فيما تجمع المباراة الثانية بين غنتوت للبولو وفريق ياس الدولية القابضة.

يذكر أن المباراة النهائية تنقل عبر قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نقل جميع المباريات عبر منصة النادي على «اليوتيوب» والموقع الرسمي للنادي، تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي، بتوجيهات من القيادة العليا، وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، ووفقاً للبروتوكول الصحي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا»، بما يضمن السلامة لجميع المشاركين.

من ناحية أخرى، كرم زايد خليفة زايد العبودي الزعابي فريق غنتوت الفائز بكأس إيفزا الذهبية للبولو التي أقيمت في منتجع الحبتور وتغلبه في النهائي على فريق الإمارات للبولو 11-7.



