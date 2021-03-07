العين يختبر صدارة «دوري 21» في «زعبيل»

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض العين اختباراً جديداً لصدارته لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حينما يحل ضيفاً على الوصل مساء غد «الاثنين»، على ملعب الأخير في «زعبيل»، في واجهة «الجولة 19»، والتي تشهد شباب الأهلي الرابع أمام ضيفه الجزيرة السادس على ملعب مكتوم بن راشد، فيما يلتقي بني ياس اتحاد كلباء، ويلعب الفجيرة في مواجهة حتا، على أن تختتم الجولة مساء الثلاثاء بمباريات الشارقة والنصر، الظفرة وخورفكان، والوحدة وعجمان.

وتشعل الأهداف الثمانية التي شهدتها مباراة «الزعيم» و«الإمبراطور» في الدور الأول، والتي انتهت بتفوق العين 5-3، أجواء مباراة الليلة، عطفاً على رغبة الضيوف الاستمرار في الصدارة، والوصول إلى النقطة 44، فيما يأمل أصحاب الأرض تعويض خسارة الجولة الماضية أمام الوحدة 1-3، سعياً بالوصول إلى «النقطة 30»، والتقدم أكثر نحو صراع المقدمة.

ويعول الجزيرة على عودة مهاجمه هزاع سبيت خاطر الغائب عن مباراة الجولة الماضية أمام الشارقة 1-2، حينما يحل ضيفاً على شباب الأهلي المتحفز لانتزاع وصافة الترتيب «مؤقتاً» بانتظار مواجهة الشارقة أمام النصر غداً، والوحدة الثالث مع عجمان.



