سهيل بطل الناشئين في «فزاع للغوص الحر»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار عن النسخة الـ 15، لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجمع حمدان الرياضي بدبي، بمشاركة قياسية من مختلف الجنسيات، وشهدت منافسة قوية في الفئات الثلاث المفتوحة وفئة المواطنين والخليجين وفئة الناشئين.

وأسفرت النتائج النهائية في الفئة المفتوحة عن فوز الصربي برانكو بيتروفيتش بالمركز الأول، بعدما حقق 8:03:32 دقيقة، وتبعه بيديمير سوبت «6:57:69 دقيقة»، وسامو جيرانكو «6:45:90 دقيقة».

وتصدر الكويتي حسن الشراح المركز الأول في فئة المواطنين والخليجيين بعدما سجل 6:09:14 دقيقة، وتبعه الهادوم محمد المهيري 4:51:95 دقيقة، وعمر بن عبدالله العريمي «4:11:24 دقيقة».

وفي فئة الناشئين المخصصة للمواطنين، فاز بالمركز الأول سهيل هاشم المرزوقي وسجل «2:56:33 دقيقة»، وتبعه سلطان محمد يوسف السويدي «2:14:08 دقيقة»، وخالد عمر محمد البشر «1:46:30 دقيقة».

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في الفئات الثلاث، وحضر مراسم التتويج حمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.