رايان بطل «دولية العين» لقفز الحواجز

العين (الاتحاد)

حلق الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «سيباليا»، بالمركز الأول لمنافسة الجائزة الكبرى المصغّرة لقفز الحواجز في ختام دولية العين التي احتضنها نادي العين للفروسية، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وتوّج الفارس الأيرلندي جاك رايان على صهوة جواده «كيه بي اس ميجور بلاير» بكأس الجائزة الكبرى فئة النجمتين، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، وشارك فيها 96 فارساً وفارسة من 18 دولة بصحبة 170 خيلاً.

وشارك 35 فارساً وفارسة في منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة، مع جولة تمايز برعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافسوا على اللقب وجوائز مالية بقيمة 133.600 درهم.

وكانت المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، من جولة واحدة برعاية لونجين وجوائزها 131.600 درهم، على حواجز (145) سم، شهدت مشاركة 52 فارساً، وأكملها دون خطأ 12 فارساً، وحاز الصدارة الفارس الأردني إبراهيم بشارات بالفرس «آستوش».

وافتتح الفارس البريطاني عصام الزبيبي بالجواد «كواترو 3»، انتصارات البطولة، وأحرز المركز الأول في أولى المنافسات الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 125 سم.

وكسب فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني في منافسة المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وحاز الفارس علي أحمد الجنيبي بالفرس «كوتشيت» المركز الأول، ونال المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي مع الفرس «سيباليا.

وفي منافسة من مرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، حصل على المركز الأول الفارس البريطاني عصام زبيبي بالجواد «كواترو 3»، وفي المنافسة المحلية الثانية من مرحلتين، وارتفاع حواجز تراوح بين 115 ـ 120 سم، حصل على المركز الأول الفارس عيسى عمران العويس بالجواد «تريسور» من إسطبلات الصافنات.

وفي فئة الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، فاز بالمركز الأول الفارس مبارك مندو مع الفرس «جاسمين» (7 سنوات).