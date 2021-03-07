بحضور سلطان بن حمدان.. «عنيدة» على قمة الثنايا الإنتاج في «ختامي الوثبة»

محمد سيد أحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم السابع من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021» بأرضية الميدان الغربي للهجن، والتي خصصت لفئة الإنتاج لمسافة 8 كلم، وركضت المطايا على مدار ستة أشواط في الفترة المسائية، وسط مشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 4 رموز في الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى.

ونجحت «عنيدة» لسعيد حمد خويتم العامري في التتويج بأول رموز الثنايا بعد أن فازت بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، وسيطرت بالكامل على الشوط دون منافسة تذكر، إذ أنهت مسافة الشوط في 12.32.03 دقيقة، بفارق أكثر من 5 ثوان عن «بشاير» لسلطان سيف مبارك التي جاءت في المركز الثاني، ليحصل مالك «عنيدة» على الرمز والجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وانتزع «مرموق» لسالم حمود ثعلوب الدرعي بندقية الثنايا الجعدان المحليات من فئة الإنتاج، في الشوط الرئيس الثاني، بالإضافة إلى 800 ألف درهم، حيث نجح في خطف المركز الأول في الكيلو متر الأخير مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.42.01 دقيقة، بينما جاء في المركز الثاني «مسامح» لمسلم علي دري المنصوري، وفي المركز الثالث «عنيد» لغانم علي حمودة الظاهري.

وأهدت «سمحة» مالكها سيف سهيل نخيرات العامري ناموس الشوط الرئيس الثالث، لتحصد كأس الثنايا الأبكار الإنتاج في فئة المهجنات، إلى جانب مليون درهم جائزة الشوط، وذلك بعد أن سجلت أفضل توقيت زمني خلال منافسات الثنايا، أمس، وبتوقيت 12.30.06 دقيقة، رغم المنافسة القوية مع «إنذار» لمسلم علي دري المنصوري التي حلت في المركز الثاني بتوقيت 12.31.09 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «إنجاز» لأحمد سلطان الفلاحي.

واختتم «موج» لأحمد سلطان الفلاحي أشواط الرموز بعد أن نجح في الفوز ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج في الشوط الرئيس الرابع بزمن 12.43.06 دقيقة، وبفارق كبير عن «منذر» لسهيل نخيرات العامري الذي حل في المركز الثاني بزمن 12.51.09 دقيقة، فيما أنهى الشوط ثالثاً «مهدي» لسعيد سالم غصنه العامري.

أما الشوطان الخامس والسادس واللذان خصصت لهما اللجنة المنظمة جوائز بقيمة 300 ألف درهم للفائز بلقب الشوط، فقد حصد «الزود» لسعيد أحمد الكتبي ناموس الشوط الخامس، فيما توجت «الريم» لمكتوم سعيد منانة الكتبي بلقب الشوط السادس.