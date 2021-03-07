ليفاندوفسكي يقترب من فيشر ويهدد مولر

برلين (د ب أ)

قبل أربعة شهور فقط، قدم المهاجم البولندي روبرت ليفندوفسكي هداف فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مؤشراً على حرصه وإصراره على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال الموسم الحالي.

كما أظهر اللاعب عملياً قدرته على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الألماني «البوندسليجا».

ومع تسجيل عشرة أهداف في أول خمس مباريات بـ «البوندسليجا» هذا الموسم، أكد ليفاندوفسكي عملياً أنه عازم على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة مولر.

ومع ارتفاع رصيده إلى 31 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي مرشحاً لكسر هذا الرقم القياسي أكثر من أي وقت آخر، خاصة أنه لا تزال هناك عشر مباريات متبقية للفريق في المسابقة هذا الموسم.

واقترب ليفاندوفسكي كثيراً في الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بـ «البوندسليجا»، ولكنه فشل في استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلاً باسم الأسطورة مولر برصيد 40 هدفاً.

وكان ليفاندوفسكي تصدر قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً، وساهمت أهداف اللاعب في فوز الفريق بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي.

كما قاد ليفاندوفسكي الفريق للفوز بلقبي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، محققاً بهذا الثلاثية التاريخية، علماً بأنه تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال أيضاً في الموسم الماضي.

وأثمرت أهداف وإنجازات اللاعب مع البايرن في الموسم الماضي فوزه بجائزة «الأفضل» لأفضل لاعب في العالم في عام 2020، باستفتاء الاتحاد الدولي «الفيفا».

وسار ليفاندوفسكي في الموسم الحالي على معدل أفضل، مما كان في الموسم الماضي أيضاً، حيث سجل اللاعب حتى الآن 31 هدفاً في «البوندسليجا»، وذلك خلال 23 مباراة شارك فيها بالمسابقة حتى الآن، ليكون متوسط تسجيله الأهداف في المسابقة 35. 1 هدف في المباراة الواحدة.

ومع وجود عشر مباريات ما زالت متبقية للفريق في «البوندسليجا» هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي قريباً للغاية من تحطيم رقم مولر، الذي ظل صامداً لنحو أربعة عقود، حيث أحرز مولر 40 هدفاً في موسم 1971- 1972.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة البايرن مع بوروسيا دورتموند، ليقود الفريق البافاري إلى قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز كبير 4-2 في مباراة حافظت لبايرن على صدارة جدول المسابقة.

وهذه هي المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يسجل فيها مولر ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة واحدة، حيث سبق له أن سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في مرمى هيرتا برلين، عندما فاز بايرن 4-3 في الرابع من أكتوبر الماضي، ثم سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة التي فاز فيها البايرن 5 - صفر على آينتراخت فرانكفورت في 24 من الشهر نفسه.

وعلق جوشوا كيميتش لاعب بايرن على هاتريك زميله في مرمى آينتراخت فرانكفورت، قبل نحو أربعة شهور قائلاً: «جنون» ! لا يمكن تصديق هذا النوع من الثبات على المستوى الذي يتمتع به ليفاندوفسكي عبر سنوات، لاسيما وأن هذا «الهاتريك» رفع رصيد اللاعب وقتها إلى عشرة أهداف في أول خمس مباريات بـ «البوندسليجا» هذا الموسم.

ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ «البوندسليجا»، منذ بدء إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 عاماً، أن سجل عشرة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم.

ولم ينجح حتى جيرد مولر «75 عاماً» في تحقيق هذا الإنجاز عندما سجل 40 هدفاً في موسم واحد.

وإذا واصل ليفاندوفسكي معدله التهديفي المتميز في مباريات الموسم الحالي، لن يجد النجم البولندي الدولي صعوبة في تحطيم رقم مولر لأنه يحتاج فقط إلى تسعة أهداف في عشر مباريات ليعادل رقم مولر.

ورغم هذا، يرفض ليفاندوفسكي «32 عاماً» الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي أيضاً أن يعول على هذا؛ حيث قال سابقاً: «الإحصائيات ليست مهمة بالنسبة لي، أركز على الفريق وعلى المباريات.

وكان ليفاندوفسكي، صاحب العديد من الأرقام القياسية المهمة، انتزع صدارة قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ «البوندسليجا» من البيروفي كلاوديو بيتزارو النجم السابق لبايرن وفيردر بريمن وكولون، حيث سجل بيتزارو 197 هدفاً في 490 مباراة خاضها بـ «البوندسليجا»، فيما سجل ليفاندوفسكي حتى الآن 267 هدفاً في 344 مباراة بـ «البوندسليجا».

ويحتل ليفاندوفسكي المركز الثالث في قائمة أبرز الهدافين على مدار تاريخ «البوندسليجا»، وأصبح على بعد هدف واحد من معادلة رصيد النجم السابق كلاوس فيشر صاحب المركز الثاني في القائمة.

ولكن ليفاندوفسكي سيحتاج لوقت أطول لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر نفسه، حيث يتصدر مولر قائمة أبرز الهدافين في تاريخ «البوندسليجا» برصيد 365 هدفا في 427 مباراة.

وكان مولر سجل هذا العدد بين عامي 1965 و1979 فيما بدأ ليفاندوفسكي أهدافه بـ «البوندسليجا» في 2010 مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند.

وخلال الموسم الماضي، حقق ليفاندوفسكي رقماً متميزاً آخر في تاريخ «البوندسليجا»، حيث أصبح أبرز هداف أجنبي خلال موسم واحد بـ «البوندسليجا»، متخطياً إنجاز المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل 31 هدفاً مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في موسم 2016 - 2017.

ويقترب ليفاندوفسكي من تحسين هذا الرقم في الموسم الحالي، حيث يكفيه تسجيل أربعة أهداف، ليصبح أفضل هداف أجنبي في موسم واحد بـ «البوندسليجا».



