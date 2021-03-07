العروبة يهدد صدارة «الصقور» بـ «الفوز الثامن»

معتصم عبدالله (دبي)

أكد العروبة رغبته الجادة، في حجز بطاقة التأهل الأولى، لدوري المحترفين، في الموسم المقبل، بعدما نجح في معادلة رصيد انتصارات الإمارات المتصدر، لدوري الدرجة الأولى، بالفوز الثامن في مشواره، على حساب ضيفه الحمرية 2-0 ضمن «الجولة 15»، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف «الصقور» المتصدر، ولكن من 14 مباراة مقابل 13 مباراة للعروبة.

وشهدت الجولة تعثر «الصقور»، بالتعادل خارج قواعده أمام العربي 2-2، فيما استعاد البطائح ذاكرة الفوز، بالتغلب على التعاون 1-0، وكسب دبا الحصن المواجهة أمام دبا الفجيرة 2-1، وهي ذات النتيجة التي حسم بها مسافي مباراته أمام مضيفه الذيد، وبدا من اللافت غياب بصمة «أهداف المواطنين» في مباريات الجولة، بتسجيل 13 هدفاً، جميعها عن طريق الأجانب والمقيمين والمواليد في المباريات الخمس.

ويدين العروبة بفوزه على ضيفه الحمرية للثنائي فيكتور نوانيري الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 46، قبل أن يضيف رودريجو سوزا الهدف الثاني في الدقيقة 85، وهو الفوز الرابع للعروبة بشباك نظيفة بعد مباريات التعاون 4-0، مسافي 1-0، مصفوت 2-0، ليعزز أفضليته صاحب أقوى دفاع في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 15 هدفاً.

واكتفى الإمارات بحصد نقطة بتعادله أمام العربي 2-2، وسجل دييجو فارياس في الدقيقة 31، وخليل نصيب في الدقيقة 80 هدفي «الصقور»، فيما أحرز ماتيوس وفينيكيوس سيلفا «ثنائية» أصحاب الأرض، في الدقيقتين 33 و64، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 29 نقطة، مقابل 17 نقطة للعربي «السابع».

وقاد الوطني عبدالله مسفر في مباراته الأولى مع البطائح فريقه، لاستعادة ذاكرة الفوز الغائبة، خلال 6 جولات على التوالي، منذ آخر انتصار أمام الذيد 1-0، في الجولة السابعة، وجاءت عودة البطائح على حساب التعاون، من خلال الفوز بهدف ويليام أوسو في الدقيقة 30، ليحافظ الفريق على مركزه الثالث، برصيد 25 نقطة، مقابل 17 نقطة للتعاون الثامن.

وعزز دبا الحصن مركزه الرابع، بالتفوق على مضيفه دبا الفجيرة 2-1، وافتتح مايلسون ليما التسجيل للضيوف في الدقيقة 35، وأدرك برونو إدواردو التعادل لـ «النواخذة» في الدقيقة 39، قبل أن يسجل سيد عواج هدف الفوز للحصن في الدقيقة 72، ليرفع فريقه رصيده إلى 23 نقطة مقابل 19 نقطة لدبا الفجيرة الخامس.

وصعد مسافي إلى المركز التاسع، برصيد 15 نقطة، بعد فوزه على مضيفه الذيد 2-1، وسجل دياكيتي في الدقيقة 33، وماريوس في الدقيقة 83 هدفي مسافي، فيما أحرز البديل عبدالله مهدي هدف الذيد الوحيد في الدقيقة 74.



