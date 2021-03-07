إهداء قميص المنتخب العراقي إلى بابا الفاتيكان

أهدى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي قميص المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال زيارته الحالية إلى العراق.

وبحسب موقع "صوت العراق" حمل القميص الرقم 2 واسم البابا فرانسيس، في إشارة إلى تقدير شباب العراق عموماً، ونجوم المنتخب العراقي لشخصه في التفاعل الإيجابي مع الشباب وقضاياهم الحياتية العامة.

وأشار درجال النجم السابق لمنتخب العراق إلى تأكيد البابا فرانسيس على ضرورة دعم الشباب، وتوفير الأجواء اللازمة لممارسة الألعاب الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، لكونها تحمل دلالات ورسائل إنسانية سامية.

وأوضح درجال أن البابا فرانسيس حث على تخصيص أكبر وقت ممكن للشباب، وتوفير أوسع مساحة لهم، ليعبروا عن مواهبهم وإبداعاتهم، لكون الرياضة كفيلة بتنمية روح السلام والمحبة والأخوة بين الناس.

