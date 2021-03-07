«دي شرار» فخر الإنتاج المحلي في «دولية» الجواد العربي

محمد حسن (الشارقة)

شهد ختام فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثاني والعشرين للجواد العربي، منافسات مثيرة وشيقة، وتبادلت المرابط الألقاب الذهبية، ونال كل من مربط دبي، عجمان، البداير 3 ألقاب ملونة، كما منح المهر «دي شرار» مربط دبي لقب النسخة الأولى لكأس فخر الإنتاج المحلي الذي يمنح للجواد الذي يحرز أعلى معدل من النقاط.

ونظم المهرجان على مدى 3 أيام نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وجاءت ثلاثية مربط دبي عبر «دي شرار» الذي توج بجانب كأس الإنتاج المحلي، باللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، ونال اللقب الفضي لهذه الفئة «وسيم الباهية» لإبراهيم كمال، فيما حل ثالثاً ونال البرونز «مزيون البداير» لمربط البداير.

ومنحت «ع ج غزالة» مربط عجمان، ذهبية المهرات عمر سنة، فيما حلت وصيفة ونالت الفضة «ع ج تلة» لخليفة علي الكتبي، وذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى «دي لين» لمربط دبي.

وحصدت «ام دي اس هند» لقصي عبيد الله، اللقب الذهبي للمهرات، تلتها في المركز الثاني ونالت الفضة «دي جودي» التي أكملت ثلاثية دبي، فيما حازت على البرونز «اس كيو الجوهرة» لمربط الصقران.

وأهدت «بنت هاذي الخالدية» ذهبية الأفراس لمربط الخشاب «الكويت»، بينما ذهبت الفضة إلى «ويلدونا» لمربط ستاندينا كوني ميشالو «بولندا»، وحصلت على البرونز «ع ج امانة» لمربط عجمان.

وتوج بذهبية الأمهار «دي شخاط» لمربط آريا/جيفري سلون «الولايات المتحدة الأميركية»، ونال المركز الثاني وحصل على الفضة «ارجوان البداير» لمربط البداير، فيما حصل على البرونز «ع ج ريدان» لمربط عجمان، وهي ثالث الألقاب الملونة لمربط عجمان خلال البطولة.

وأكمل «رعود البداير» الثلاثية لمربط البداير، عندما توشح بذهبية الفحول، تاركاً الوصافة واللقب الفضي للفحل «إي اس برينس» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بينما اكتفى «جيان دي نوتياك» لبدر عدنان آل علي باللقب البرونزي.