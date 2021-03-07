الشارقة يقترب من حسم درع دوري اليد

رضا سليم (دبي)

بات فريق الشارقة الأقرب للفوز بدرع دوري أقوياء اليد بعد مرور 14 جولة حصد فيها العلامة الكاملة في 13 مباراة دون خسارة أو تعادل، ووصل إلى النقطة 39 بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر الوصيف برصيد 31 نقطة، وذلك بعد فوزه على فريق شباب الأهلي بنتيجة 22-20 في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة بصالة شباب الأهلي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 11-11.

ويتبقى للشارقة 7 مباريات وفي حال استمرار الانتصارات، سيحسم الملك الدرع رسمياً بعد 3 مباريات في مواجهة النصر بالجولة الثامنة عشرة، قبل 4 مباريات من خط النهاية.

وفي نفس الجولة، فاز الجزيرة على بني ياس بنتيجة 27-22 على صالة السماوي وانتهى الشوط الأول بتقدم فخر أبوظبي 15-11، ومع نهاية الجولة 14 يتصدر الشارقة القمة برصيد 39 نقطة، والنصر الثاني 31 نقطة، والعين الثالث 30 نقطة، ومليحة الرابع برصيد 29 نقطة، وشباب الأهلي الخامس بنفس الرصيد من النقاط، ثم الوصل السادس برصيد 27 نقطة، والجزيرة السابع برصيد 23 نقطة، ودبا الحصن الثامن برصيد 18 نقطة، والظفرة التاسع 16 نقطة، والوحدة العاشر 16 نقطة، وبني ياس الحادي عشر 15 نقطة.

وفي مسابقة دوري السيدات، تعادل الجزيرة مع العميد 33-33 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الجزيرة وانتهى شوطها الأول 17-15 لأصحاب الأرض، في الوقت الذي فاز النصر على فرق «دي اتش سي» 38-20 في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر 19-13، ويلتقي في الجولة الثالثة الجزيرة والنصر بصالة فخر أبوظبي الأسبوع المقبل، والعميد مع «دي اتش سي» بصالة صلاح الدين بدبي في ختام الدور الأول للمسابقة.