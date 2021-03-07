ليفاندوفسكي بطل «الكلاسيكر» في «البوندسليجا»

برلين (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه الحالي بايرن ميونيخ حامل اللقب إلى قلب الطاولة على ضيفه وفريقه السابق بوروسيا دورتموند، بتسجيله ثلاثية حسمت «الكلاسيكر» 4-2، في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وضرب بوروسيا دورتموند بقوة في بداية المباراة، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الثانية والتاسعة عبر النرويجي أرلينج هالاند، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين، مشاركةً مع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الدولي البرتغالي أندريه سيلفا.

لكن الضيوف دفعوا ثمن التقدم المبكر غالياً لأن النادي البافاري رد بقوة أيضاً، محققاً «ريمونتادا» رائعة سجل من خلالها أربعة أهداف، كان بطلها ليفاندوفسكي بـ «هاتريك» في الدقائق 26 و44 و90، رافعاً رصيده إلى 31 هدفاً هذا الموسم في صدارة لائحة الهدافين، بعدما منحه ليون جوريتسكا التقدم للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 88 بتسجيله الهدف الثالث.

وهو «الكلاسيكر السادس» على التوالي الذي يسجل فيه ليفاندوفسكي ثنائية على الأقل، علماً بأنه هدافه التاريخي في الدوري برصيد 21 هدفاً، بينها 20 منها مع البايرن.

وعزز بطل أوروبا والعالم غلته برصيد 55 نقطة، مستعيداً الصدارة بفارق نقطتين من لايبزج الذي انتزعها مؤقتاً، ولمدة ثلاث ساعات، عقب فوزه الكبير على مضيفه فرايبورج بثلاثية نظيفة.

وقال مدرب بايرن ميونيخ هانزي فليك :«الأمر كذلك الآن، بمجرد أن تتاح فرصة لخصومنا، نعاقب، ولكن بعد 2-صفر رأينا أن الفريق استيقظ تماماً، تحركنا، أظهرنا أننا لا نستسلم، في النهاية انتصارنا مستحق، لأننا كنا الفريق المهيمن لمدة 60 أو 70 دقيقة».

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة، بخسارته التاسعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين، وتراجع إلى المركز السادس.

وجاءت خسارة دورتموند قبل استضافته إشبيلية الإسباني الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أنه فاز 2-3 ذهاباً خارج أرضه.

وقال مدربه إدين ترزيتش: «بدأنا المباراة بشكل رائع، وأنهيناها بشكل سيئ، كانت لدينا فرصة كبيرة للتقدم 3-صفر، وربما كانت هذه نقطة التحول».

وخاض الفريق «الأصفر» المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي، أبرزهم الإنجليزي جايدون سانشو، والبرتغالي رافايل جيريرو، والبلجيكي أكسل فيتسل.