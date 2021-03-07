يوفنتوس ولاتسيو «94 ضد 45»!

روما (أ ف ب)

أنقذ المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس من فخ ضيفه لاتسيو وحوّل تخلفه إلى فوز 3-1، بتسجيله ثنائية في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي في كرة القدم، وكان لاتسيو البادئ بالتسجيل عبر الأرجنتيني خواكين كوريا «14»، لكن يوفنتوس رد ثلاثة أهداف عبر الفرنسي أدريان رابيو «39»، وموراتا «57 و60 من ركلة جزاء».

وكان لاتسيو الطرف الأفضل في الشوط الأول، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت أمام مهاجميه، فدفعوا الثمن غالياً في الشوط الثاني.

وعزز يوفنتوس موقعه في المركز الثالث، برصيد 52 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق أتالانتا الذي يحل ضيفاً على الإنتر المتصدر، في ختام المرحلة.

ويملك يوفنتوس مباراة مؤجلة ضد ضيفه نابولي، يخوضها في السابع عشر من مارس الحالي.

وهو الفوز الـ94 ليوفنتوس في 181 مواجهة مع لاتسيو في مختلف المسابقات، مقابل 45 خسارة و42 تعادلاً.

وحقق يوفنتوس الأهم بفوزه، مؤكداً استعداده الجيد لقمة الثلاثاء على أرضه ضد بورتو البرتغالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى لتعويض خسارته 1-2 ذهاباً في بورتو.

ولهذا السبب أبقى مدربه أندريا بيرلو على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولاعب الوسط الأميركي وستون ماكيني، وقطب الدفاع ليوناردو بونوتشي على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بهم في الشوط الثاني في الدقائق 69 و70 و82 على التوالي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي بسبب الإصابة، أبرزهم الهولندي ماتيس دي ليخت، والأرجنتيني باولو ديبالا، والأوروجوياني بنتانكور وجورجو كييليني.



