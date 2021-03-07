كورتوا يشكو «عدم التقدير»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، استياءه الشديد من المعاملة التي يلقاها في بلاده، من بعض وسائل الإعلام، ومن الحسابات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي في بلجيكا، وقال إن ما يتعرض له من هجوم وانتقادات، لا يتناسب مع ما يحققه من نجاحات في مركزه بوصفه حارساً من طراز عالمي.

وقال كورتوا في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إنه يشعر بأنه لا يحظى بالتقدير المناسب لدى وسائل الإعلام البلجيكية، التي لم تعترف بقيمته الحقيقية لأنه قاد منتخب بلاده بأدائه الرائع، إلى إحراز المركز الثالث في مونديال روسيا 2018، بل وحصل على لقب أفضل حارس في البطولة.

وأضاف: لدي شعور بأن كل ما أفعله لا قيمة له، ولعبي على أعلى مستوى في أحد أفضل أندية العالم، لا يمثل عند البعض استحقاقاً أو جدارة.

وقال: حصل المهاجم روميلو لوكاكو لاعب الإنتر الإيطالي على جائزة أفضل لاعب بلجيكي خارج البلاد، كما نال الحذاء الذهبي لأفضل هداف، وهو يستحق ذلك، وهنأته عليه، ولكن ما يحزنني هو أنني لم أكن من بين المرشحين لجوائز أفضل اللاعبين البلجيكيين خارج حدود الوطن، رغم أنني كنت أستحق ذلك، بعد أدائي الذي شهد به «القاصي» و«الداني» مع ريال مدريد في الموسم المنتهي، وحصولنا على لقب الدوري الإسباني «الليجا».

ووصف كورتوا ذلك بأنه نوع من عدم العرفان وعدم التقدير من جانب أجهزة الإعلام البلجيكية، وقال: أشعر بأن الإعلام البلجيكي لا يقدّر السفراء الرياضيين في الخارج، التقدير المناسب، رغم أن المفروض أن يتعامل بصورة أفضل مع الأيقونات الرياضية.

واعترف كورتوا بأن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً مهماً في هذا الاتجاه داخل البلاد، وقال: هناك حوالي عشرين حساباً معظمهم غير معروفين ينتقدونك على أقل «هفوة» ترتكبها، وللأسف الشديد هناك كثير من الصحفيين والإعلاميين يتبعونهم.

وأضاف: لحسن حظي أن أهلي وأصدقائي والمقربين مني هناك يساندوني، وهذه الحسابات المجهولة تتحدث عني كما لو كنت لم أفعل أي شيء جيد، وبمجرد أن أرتكب خطأً ما يسارعون بتضخيمه وتسليط الضوء عليه.

واختتم كورتوا تصريحاته بقوله: التقدير الذي أحظى به في ريال مدريد، من زملائي اللاعبين والجهاز الفني وأسرتي وأصدقائي، يعوضني كثيراً عما تبثه هذه المواقع والحسابات غير المعروفة.

يذكر أن كورتوا «28 عاماً» يملك سيرة ذاتية مشرفة للغاية، وأنه بمواصلته التألق على «المستطيل الأخضر»، سواء مع ناديه الإسباني أو مع منتخب بلاده، سيرد على كل منتقديه والمشككين في إمكانياته وموهبته.



