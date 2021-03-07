بوكيتينو: لدينا خطة لتخطي «البارسا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الأرجنتيني ماوريشيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إن الفوز الذي حققه الفريق على بريست 3-صفر، في دور الـ 32 لكأس فرنسا، هو أفضل إعداد لمباراة العودة المرتقبة في دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» ضد برشلونة الإسباني، بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف في تصريحات نقلتها مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني: أنا سعيد بأداء الفريق، وبعودة المصابين، ما يمنحنا قدرة أكبر على المنافسة في أقوى البطولات.

وعن استعداد فريقه لمواجهة «الصدمة» أمام برشلونة، قال بوكيتينو: جئت منذ شهرين فقط، ولكني لاحظت أنه تحدث حالة من الذعر أحياناً، مع اقتراب بعض المباريات المهمة، نظراً لوجود إصابات كثيرة، ولكننا على أي حال لدينا خطة معينة نسير عليها، ونسعى لتنفيذها وتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة.

وأضاف: نحن نبني فريقاً قوياً تصعب هزيمته، وأبدى سعادته بعودة نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي إلى مستواه، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وقال: إن كرة القدم لعبة جماعية، وفيراتي عنصر مهم جداً في اللعب الجماعي، وإن كان اعترف بأنه من الأهمية بمكان الاستفادة من الإمكانيات الفردية للاعبين، في خدمة العمل الجماعي.

وأبدى بوكيتينو سعادته بعودة أنخيل دي ماريا من الإصابة، وبما قدمه خلال مباراة بريست، وقال: القادم أفضل وسنكون أكثر قوة، لأننا نبني فريقاً حقيقياً، وأنا متأكد أنه سيكون من الصعب على أي منافس هزيمته.

وعن التشكيل المنتظر أن يلعب به مباراة برشلونة، والطريقة التي يفضلها لمواجهة هذا المنافس العتيد، رغم الفوز عليه في الذهاب 4-1، قال بوكيتينو: لم يحن الوقت بعد للاستقرار على التشكيل الذي سنخوض به هذه المباراة، ولكننا على أية حال، سندفع بالمجموعة الجاهزة والقادرة على صنع الفارق في هذا اللقاء المهم.

ولم يتطرق بوكيتينو للحديث عن النجم البرازيل نيمار دا سيلفا العائد بدوره من الإصابة، والذي لم يشارك في مباراة بريست، وإن كان من المنتظر، حسبما ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن يكون ضمن قائمة الفريق في مباراة «البارسا»، وربما يتم الدفع به في الشوط الثاني.

ومن جهة أخرى، تألق النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في مباراة الكأس، وسجل هدفين في الدقيقتين 9 و73، بينما سجل الإسباني بابلو سارابيا الهدف الثالث في الدقيقة 44.



