غنتوت بطل «دبي للبولو» بالعلامة الكاملة

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق غنتوت كأس دبي إيفزا الذهبية للبولو 2021، بفوزه على فريق الإمارات حامل اللقب بنتيجة 11-7 في المباراة النهائية، التي جرت بينهما بنادي الحبتور للبولو والفروسية، ليحصد اللقب بالفوز في جميع مبارياته في البطولة، كما فاز فريق بنجاش بكأس «بنتلي الإمارات»، المخصص لمراكز الترضية، على فريق ذئاب دبي كافو بنتيجة 10-7.

وتوج مارتن، رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية، فريق غنتوت بكأس البطولة وفريق الإمارات بالمركز الثاني، وكرم أصحاب الجوائز الفردية وحكام المباراة، وفاز ناصر الشامسي كابتن فريق غنتوت بكأس أفضل لاعب مواطن، وحصل سيزار كرسبو لاعب غنتوت على كأس أفضل لاعب في المباراة، وفاز الجواد بيكوت للاعب ماركو ارايا من غنتوت بلقب أفضل خيل.

وشهد نجم التنس العالمي الألماني المعتزل بوريس بيكر الموجود حالياً في دبي، مهرجان الختام وحظي باهتمام كبير من الحضور.

وجاءت المباراة قوية، حيث تقدم الإمارات بالشوط الأول 3-1 وواصل تقدمه في الشوط الثاني 4-2، إلا أن غنتوت قلب الطاولة في الشوط الثالث وعاد بقوة وسجل 6 أهداف دفعة واحدة، فيما غاب منافسه عن التهديف، لينتهي الشوط 8-4 لفريق غنتوت، ولم يسجل الفريق أهدافاً في الشوط الرابع الذي كان أكثر دفاعاً من الشوطين الأول والثاني، فيما أضاف الإمارات هدفاً لينتهي الشوط 8-5، ويشهد الشوط الخامس والأخير إثارة كبيرة، بعدما سجل الإمارات هدفين وقلص النتيجة، إلا أن غنتوت كانت له الكلمة الأخيرة، بعدما سجل 3 أهداف.