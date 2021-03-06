يوسف ميرزا يتصدر سباق «فردي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

تصدر يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات، المحترف ولاعب المنتخب الوطني، سباق بطولة الدولة في الفردي العام للكبار للدراجات الهوائية، الذي نظمه اتحاد اللعبة أمس السبت، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وشرطة مدينة كلباء وشرطة الفجيرة، وذلك بكورنيش مدينة كلباء لمسافة 87 كم، بمشاركة مميزة من أبرز دراجي الأندية في فئتي الكبار وتحت 23 سنة والهواة من المواطنين، وحل ثانياً في فئة الكبار أحمد المنصوري دراج نادي النصر، وجاء خالد معيوف دراج نادي أبوظبي ثالثاً.

وتميز السباق الذي استغرق 2:9:56 ساعة بمعدل سرعة 41 كم في الساعة بالسرعة والإثارة، حيث سيطر نادي شباب الأهلي على المراكز الأولى في فئة تحت 23 سنة، عن طريق كل من محمد الصباغ الفائز بصدارة السباق، وعمر الجسمي في المركز الثاني، وجاسم علي في المركز الثالث.

وتصدر فريق «تريك أم 7» المراكز الثلاثة الأولى في منافسات الهواة المواطنين، من خلال الدراجين راشد البلوشي صاحب المركز الأول، وأحمد المري المركز الثاني، وحارب إبراهيم صاحب المركز الثالث.

شهد منافسات السباق، وشارك في تتويج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، ونايف جكة رئيس لجنة الحكام، وخلود الظاهري رئيس اللجنة النسائية والتسويق.