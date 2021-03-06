عجمان والوحدة.. «دائرة المعاناة»

رضا سليم (دبي)

تحولت «العلامة الكاملة»، والبحث عن «النقطة» شعار كل الأندية في دوري الخليج العربي، سواء القمة أو الوسط والقاع، وهو حال عجمان والوحدة عندما يلتقيان اليوم، ضمن «الجولة 19»، باستاد راشد بن سعيد، وتبدو ظروف الفريقين متشابهة في المعاناة، بصرف النظر عن موقعهما في الترتيب، حيث يعاني «البرتقالي» من التراجع إلى المركز قبل الأخير «9 نقاط».

ويعاني «العنابي» من التراجع إلى المركز السابع «28 نقطة»، وهو ترتيب لا يرضي جماهير «أصحاب السعادة»، لأنهم تنتظرون أن يكون فريقهم في مربع المنافسة على الصدارة.

وينحاز التاريخ للوحدة، من خلال الفوز 11 مرة مقابل 5 لعجمان والتعادل 3 مرات، يعود آخر انتصار لـ «البرتقالي» على «العنابي» إلى الدور الثاني لموسم 2017-2018، وسبقه التعادل في الدور الأول، والطريف أن المالي مايجا سبق له التسجيل في مرمى الوحدة قبل أن يغادر «القلعة البرتقالية»، ثم العودة من جديد، وهو ما تنتظره جماهير عجمان من اللاعب الغائب عن مستواه في المباريات الأخيرة.