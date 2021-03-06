خورفكان والظفرة.. «مناسبة خاصة»

فيصل النقبي (خورفكان)

يبحث خورفكان عن ثلاث نقاط غالية، في لقاء اليوم أمام الظفرة، لأسباب عدة، أهمها رد الاعتبار من الخسارة مرتين أمام «الفارس» في دوري الخليج العربي، ومن «المصادفة» أنها جاءت بالنتيجة نفسها «هدفين نظيفين»، في الموسم «الُملغى»، وفي ذهاب الدور الأول من الموسم.

ويحاول «النسور» أيضاً العودة من جديد إلى «سكة الانتصارات»، بعد السقوط أمام النصر وبني ياس والوحدة وشباب الأهلي، في الجولات الأربع الأخيرة بالدوري، رغم البداية الجيدة، في مطلع الدور الثاني، بالتعادل مع العين، على استاد صقر بن محمد القاسمي الذي يستضيف اللقاء، ولم يسبق لخورفكان أن واجه الظفرة بملعبه، وهي المرة الأولى في تاريخ «الاحتراف»، ويريد لهذه المناسبة، أن تكون فوزاً خالصاً وثلاث نقاط مهمة للغاية.

وفي المقابل، فإن الظفرة لن يكون منافساً سهلاً، ويضع الفوز نصب عينيه، خاصة أنه يملك القدرة والأدوات التي تؤهله للعودة بالنقاط الكاملة، بجانب المعنويات العالية عقب تفوقه على «الزعيم» في الجولة الماضية، ويملك «الفارس» 20 نقطة.