النصر والعين.. مطاردة على وصافة «أقوياء اليد»

دبي (الاتحاد)

تقدم النصر إلى وصافة جدول ترتيب دوري أقوياء اليد، بفوزه على الظفرة بنتيجة 31 - 22، ضمن الجولة الـ14 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى النقطة 31 خلف الشارقة المتصدر، وهي المرة الأولى هذا الموسم التي يتقدم فيها النصر للوصافة، فيما رفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة بالمركز التاسع.

وتخطى العين فريق مليحة بالفوز 36 - 35، ليتقدم الزعيم العيناوي خطوة في جدول الترتيب ويتقدم للمركز الثالث خلف النصر، بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، ليشتعل الصراع على الوصافة، خاصة أن العين له مباراة مؤجلة مع الجزيرة، فيما تراجع مليحة للمركز الرابع برصيد 29 نقطة. وفاز الوصل على دبا الحصن بنتيجة 26 - 19، ليرفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة بالمركز السادس، فيما حصل دبا الحصن على نقطة الخسارة برصيد 18 نقطة وظل بالمركز الثامن.