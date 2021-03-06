«الجودو» ينتقل للمرحلة الثانية من الإعداد في صوفيا

أبوظبي (الاتحاد)

انتقل منتخب الجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف وزن «تحت 73 كجم»، وإيفان ريما رينكو وزن «تحت 100 كجم»، إلى المرحلة الثانية من الإعداد الفني، بإشراف المدرب المالديفي باكال فياسيسلاف، بالصالة الرياضية الرئيسية بالعاصمة صوفيا، بهدف صقل المهارات الفنية، بعد انتهاء الأسبوع الأول من المعسكر التدريبي الخاص، الذي قضاه المنتخب في جبال بلغاريا، استكمالاً للإعداد البدني الذي بدأ في ديسمبر الماضي بعد الاعتذار عن بطولة طشقند جراند سلام، التي تختتم اليوم الأحد في أوزبكستان، وشهدت مشاركة 71 دولة.

وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس وأعضاء الاتحاد البلغاري للجودو، على تعاونهم الذي ساهم في إقامة معسكر المنتخب، وتحقيقه للأهداف في مرحلته الأولى قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، في إطار التحضير للمشاركة في بطولة تبليسي جراند برى، التي تقام في جورجيا اعتباراً من 26 إلى 28 مارس الحالي، والتي تأكدت حتى الآن مشاركة 64 دولة فيها، ومن بينها 7 دول عربية هي بجانب الإمارات، البحرين، السعودية، مصر، الأردن، لبنان، والمغرب.

ويعقب هذه البطولة المشاركة في بطولة آسيا لعام 2021 المقامة في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل المقبل، وتقدمت حتى الآن 8 دول للمشاركة من بينها الإمارات، والبحرين. وأوضح الدرعي أن برنامج إعداد منتخب الجودو لدورة أولمبياد طوكيو، المقررة بالفترة من 23 إلى 31 يوليو 2021 القادم، يسير كما خطط له، وسيتواصل في الفترة المقبلة حتى موعد الأولمبياد، الذي تأهل له فيكتور وإيفان بالنقاط منذ العام الماضي.