الجزيرة يحافظ على الصدارة بـ «نقطة» شباب الأهلي

منير رحومة (دبي)

حافظ الجزيرة على صدارته لدوري الخليج العربي، بالتعادل مع شباب الأهلي 1-1 مساء اليوم «السبت»، في مباراة مثيرة، خاصة في شوطها الثاني، شهدت في الوقت بدل الضائع عودة الجزيرة بالتعادل، حيث تقدم خلالها البرازيلي إدواردو في الدقيقة 60 لمصلحة الضيوف، قبل أن يعدل ميلوس النتيجة في الدقيقة 92.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 41 نقطة، وتقدم «الفرسان» إلى المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وجاءت انطلاقة المباراة متواضعة المستوى بعض الشيء، ولم يقدم الفريقان الأداء المنتظر، وغابت الفرص الهجومية الخطيرة، والمحاولات التهديفية من الجانبين. وانحصر اللعب في وسط الملعب أمام التحفظ الكبير، والتركيز على التنظيم الدفاعي، مما أفقط الشوط الأول متعته.

وجاءت الإثارة في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 60، عندما سجل البرازيلي إدواردو هدف السبق لشباب الأهلي، وهو ما وضع الضغط على لاعبي الجزيرة من أجل التعديل، فيما حاول «الفرسان» تعزيز الفوز وانتزاع ثلاث نقاط ثمينة، حيث استمر ضغط الجزيرة حتى تحقق الهدف في الوقت بدل الضائع، حيث أدرك ميلوس كوسانوفيك التعادل ليكتفي كل فريق بنقطة.

وفي بقية مباريات اليوم الافتتاحي لـ «الجولة 19»، تعادل العين مع الوصل 1-1، حيث افتتح كايو التسجيل لـ «الزعيم» في الدقيقة 55، من رأسية لابا تهيأت أمامه داخل المنطقة، سددها في الشباك، بينما لم يتأخر الرد الوصلاوي كثيراً، وأدرك رونالدو مينديز التعادل في الدقيقة 59، من تسديدة أطلقها من خارج المنطقة، ورفع «البنفسج» رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ورفع الوصل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة اتحاد كلباء وبني ياس، صعد «السماوي» إلى «الوصافة» مؤقتاً، بعد فوزه على «النمور» بهدفين، ووصوله إلى «النقطة 39»، حيث انتزع ثلاث نقاط ثمينة عن طريق الأرجنتيني سواريز ونيكولاس خمينيس، في الدقيقتين 74 و79.

وأنعش حتا آماله في صراع الهروب من الهبوط، بعدما حقق فوزاً ثميناً على الفجيرة 1-صفر، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 8 نقاط، بفارق نقطتين عن «الذئاب» الثاني عشر بـ 10 نقاط، ونقطة واحدة فقط مؤقتاً عن عجمان الثالث عشر «9 نقاط». وشهدت المباراة خروج دوستونبيك خامداموف لاعب حتا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 73، ورغم ذلك نجح حتا بالتسجيل من ضربة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي جوناثاس في الدقيقة 85.



