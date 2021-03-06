«صقور الإمارات» يكتفي بنقطة أمام العربي في «دوري الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

أضاع فريق الإمارات نقطتين ثمينتين، بتعادله مع العربي 2-2، اليوم «السبت»، على استاد العربي بأم القيوين، في ختام «الجولة 15» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ورفع «الصقور» رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن العروبة صاحب المركز الثاني.

تقدم فريق الإمارات بهدف دييجو سيلفا في الدقيقة 31، ونجح العربي في إدراك التعادل بهدف ماتيوس سيلفا في الدقيقة 33، ثم أضاف الهدف الثاني بتوقيع فينيكيوس في الدقيقة 64، إلا أن الفريق الضيف نجح في معادلة النتيجة بهدف العُماني خليل نصيب في الدقيقة 82،

في «الديربي»، حصد دبا الحصن فوزاً ثميناً على دبا الفجيرة 2-1، تقدم دبا الحصن في الدقيقة 35 بهدف مايلسون ليما، وتعادل دبا الفجيرة بهدف البرازيلي برونو في الدقيقة، ورجح الجزائري سيد عجاج كفة دبا الحصن بالهدف الثاني في الدقيقة 72 ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع، وبقي «النواخذة» عند 19 نقطة، ليبتعد قليلاً عن المنافسة.