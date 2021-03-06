الوصل يعود من العين بـ «النقطة الثمينة»

معتز الشامي (دبي)

عاد الوصل بنقطة ثمينة من معقل العين، بعدما أدرك التعادل بهدف لمثله، في مباراة اليوم «السبت»، ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو الأول بين الفريقين منذ عام 2017، افتتح كايو التسجيل لـ «الزعيم» في الدقيقة 55، بكرة هيأها لابا برأسه داخل المنطقة، سددها كايو داخل الشباك، ولم يتأخر رد «الإمبراطور» طويلاً، بعدما أدرك رونالدو مينديز التعادل في الدقيقة 59، إثر تسديدة من خارج المنطقة، وبهذه النتيجة رفع «البنفسج» رصيده إلى 31 نقطة، في المركز السادس، ووصل «الأصفر»» إلى «النقطة 29» في الترتيب السابع، انتظاراً لنتيجة لقاء الوحدة وعجمان غداً «الأحد».

شهد الشوط الأول أداءً أقل من المتوسط، حيث سيطر الحذر على أداء الفريقين، اللذين فشلا في هز الشباك، رغم وجود أكثر من لعبة خطرة على المرميين.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية للعين، الذي صنع أكثر من فرصة، وجاءت رأسية لابا الذي هيأ الكرة لكايو ترجمها إلى هدف، ليهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وأندفع «الفهود» بعد التأخر في النتيجة، ومن كرة «صاروخية» عادل مينديز «الكفة»، محرزاً هدفه رقم 16 بقميص الوصل، ولاحت فرصتان للوصل الذي سيطر على الدقائق الأخيرة، إحداها داخل منطقة الست ياردات، لتنتهي المواجهة بالتعادل بين الفريقين.



