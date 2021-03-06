بني ياس يقفز إلى «الوصافة» بـ«النقطة 39»

فيصل النقبي (كلباء)

صعد بني ياس إلى «وصافة» دوري الخليج العربي مؤقتاً، بوصوله إلى «النقطة 39»، متخطياً الشارقة الذي يلعب مع النصر غداً «الأحد»، بعد فوزه المستحق على اتحاد كلباء بهدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم «السبت»، على استاد كلباء ضمن «الجولة 19».

وبـ «صبغة لاتينية» نجح «الثنائي» الأرجنتيني، سواريز ونيكولاس خمينيس، في تسجيل هدفين على التوالي، حيث سجل سواريز أولاً في الدقيقة 74، وبعد 5 دقائق أحرز خمينيس الثاني من كرة جميلة.

وشهد الشوط الأول تغييرات اضطرارية من الفريقين، خاصة المدافعين، حيث خرج خالد العطاس مبكراً من بني ياس بسبب الإصابة في الدقيقة السادسة، وكذلك عمر الخديم من اتحاد كلباء في الدقيقة 30، كذلك شهد الشوط فرصتين «مناصفة» بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تغيرت «بوصلة» المباراة، بعد قرار حكم المباراة بطرد مدافع اتحاد كلباء محمد سبيل، حيث لعب «النمور» بعشرة لاعبين أكثر من 24 دقيقة، ليفرض «السماوي» سيطرته التامة على وسط الملعب، ويثأر من خسارة الدور الأول، منتزعاً الفوز الأول له على استاد كلباء، في عصر الاحتراف.

من جانبه، أكد الروماني دانيل إيسايلا مدرب بني ياس أنه سعيد للمردود الإيجابي الكبير الذي قدمه اللاعبون في اللقاء الصعب أمام اتحاد كلباء، لافتاً إلى أن الوصول لـ«النقطة 39» يعكس التركيز الكبير من اللاعبين، والالتزام التام بتعليمات الجهازين الفني والإداري، وقال: تأخر الفوز إلى الشوط الثاني شيء منطقي لقوة المنافس، خاصة أنه صعب ومتطور، وعلينا أن نتعامل بـ«حدة» مع كل جولة، والاستعداد لمواجهة أي فريق ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

فيما قال خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء إن الطرد تحديداً كان النقطة الفاصلة في مواجهة بني ياس، وتسبب في الخسارة، لأن «السماوي» استفاد من الطرد، وسجل هدفين من فرصتين في غضون دقائق.

وأكد داسيلفا تأثر فريقه بالإصابات، وبضغط المباريات، في الفترة الأخيرة، وأدى جيداً رغم الظروف الصعبة ويواصل الاجتهاد أكثر في المباريات المقبلة.