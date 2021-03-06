قرعة دبي للتنس تجمع 3 بطلات في المجموعة الحديدية

منير رحومة (دبي)

تنطلق غداً «الأحد» منافسات النسخة 21 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات، بعد انتهاء مراسم القرعة وفقاً للبروتوكول الصحي، حيث أوقعت 3 من البطلات السابقات، في المجموعة الأولى وهن الأوكرانية سفيتولينا المصنفة الأولى بالبطولة والسويدية بينسيتش والتشيكية كفيتوفا مما يرفع من أجواء الحماس والإثارة، وينذر بمباريات قوية خاصة خلال الدور ربع النهائي.

كما أوقعت القرعة التونسية أنس جابر ممثلة العرب والمصنفة 31 عالمياً، ضمن نفس المجموعة، حيث تستهل مشوارها أمام التشيكية سينيكوفا.

ويذكر أن الأوكرانية إيلينا سفيتولينا حاملة لقب 2017 و2018، تستهل مشوارها في النسخة الجديدة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس بمواجهة الفائزة في مباراة الصينية كيانج وانج والروسية سفيتلانا كوزنوتسوفا.

وكشف صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن تخفيض قيمة جوائز بطولة السيدات بنسبة 30٪ والرجال بنسبة 50٪، بسبب غياب الجماهير وذلك بطلب من الاتحاد الدولي للعبة، موكداً تمسك اللاعبين واللاعبين بالمشاركة والاستفادة من البطولة، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي يميزها ، والمكانة المرموقة التي تحظى بها في الأجندة العالمية.

وعن غياب اللاعبة المصرية ميار شريف عن البطولة، أوضح تهلك أن اللاعبة طلبت الحصول على بطاقة الدعوة قبل أسبوعين للتخطيط لمشاركاتها المقبلة، وهو ما لم يكن ممكناً بالنسبة للجنة المنظمة للبطولة، لذلك اعتذرت وقررت المشاركة في بطولة المكسيك، مشدداً على أن بطولة دبي الدولية للتنس حريصة على منح الفرصة للاعبين واللاعبات العرب للمشاركة والاستفادة من الحدث.



