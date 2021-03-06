نواف مبارك: لقاء الشارقة والنصر بين «المنافسة والابتعاد»!

علي معالي (الشارقة)

يرى نواف مبارك لاعب الشارقة الأسبق، أن مباراة «الملك» مع النصر في دوري الخليج العربي غداً «الأحد»، تحمل الكثير من التحديات لدى الفريقين، خاصة لـ «الملكي» حامل اللقب الذي يعيش «هزة نفسية» لم تحدث له منذ انطلاقته المعروفة مع المدرب عبدالعزيز العنبري.

ويعتبر نواف مبارك أول لاعب حمل «شارة الكابتن» يوم اعتزال العنبري، لذلك حرص على توجيه عدة نصائح له وللفريق قبل لقاء النصر، وقال: المباراة مصيرية للشارقة، بعد خسارة المواجهة الأخيرة في الكأس وبـ «ثلاثية»، وبالتالي لا مجال للخسارة، ولا بد أن تكون هناك «ردة فعل»، وأعتبرها تحمل شعار «نكون أو لا نكون»، في ظل الدوامة النفسية التي عانى منها «الملك»، وخسارة الفريق تجعل الأمور صعبة عليه تماماً للعودة من جديد إلى المنافسة، ولكن الانتصار يجعله في صلب السباق.

وأضاف: من الضروري على العنبري أن يحقق المعادلة المهمة بالفوز أولاً، ثم تماسك اللاعبين، وهذا دور مهم للنجوم الكبار بالفريق، للخروج من الحالة السيئة التي دخلوا فيها مؤخراً، رغم أن الفريق يحتل المركز الثاني حتى الآن.

وقال: لا بد أن يتم الاعتماد على القتال والجماعية داخل الملعب، والمهارات الفردية لن تفيد «الملك»، بقدر الروح الجماعية العالية، وتحميل الوضع على إيجور فقط أمر غير منطقي، فهو واحد من مجموعة، ودوره مؤثر، ولكن لا بد من الدعم من أطراف الفريق كافة.

وأضاف: هبوط المستوى وارد في اللعبة، ولكن الفريق البطل عليه العودة السريعة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ولا بد من وقفة من اللاعبين مع أنفسهم بعيداً عن الجهازين الفني والإداري.

ووجه نواف نصيحة خاصة للعنبري، وقال: أتمنى الابتعاد عن أي وسيلة تسبب الضغط على المدرب واللاعبين، وعلى المدرب إخراج اللاعبين من هذه الوضعية النفسية الحالية، ولا أرى أن الضغوط عامل سلبي، بل دافع للانطلاقة من جديد، وهو ما تنتظره جماهير «الملك».

وقال: إذا استمر الفريق على الوضع الحالي سوف يتراجع، وبالتالي القرار بالعودة من جديد إلى القمة «مرهون» بعزيمة اللاعبين وأفكار العنبري المقبلة، التي تستطيع انتشال «الملك» من الوضع الحالي.



