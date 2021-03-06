بهواني يهدي «الريف» كأس سلطان بن زايد للقدرة



أبوظبي (الاتحاد)

أهدى الفارس بهواني سينج على صهوة «برنس كاديم» إسطبلات الريف العجبان، كأس سلطان بن زايد للقدرة لمسافة 155 كلم المصنف دولياً بنجمتين، حسب بروتوكول بوذيب، والذي أقيم ختامه اليوم «السبت»، وعلى مدى يومين، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وجاء ثانياً الفارس «راشد أحمد البلوشي» على صهوة «الجلابي جبهار» لإسطبلات «ند الشبا»، فيما جاءت ثالثة الفارسة «كاميلا كولو» على صهوة «أي أس جي بيستو» لإسطبلات «النصر 2».

وأقيمت المرحلة الثانية من سباق القدرة الدولي، لمسافة 71 كيلومتراً، بمشاركة 39 فارساً وفارسة الذين اجتازوا بوابات الفحص البيطري في المرحلة الأولى التي بلغت 84 كيلومتراً.

وتمكن البطل من احتلال المركزين الأول والثاني في المراحل الثلاث لليوم الأول لمسافة 84 كيلومتراً، قبل أن ينفرد بالصدارة في المرحلتين الخامسة والسادسة في اليوم الثاني، مستفيداً من قدرات جواده التحملية ونبضات قلبه الثابتة التي لم تتجاوز 61 نبضة في الدقيقة.

ونال لقب السباق وفقاً للتصنيف الدولي الفارس ناخات سينج على صهوة «بي جي ماريسما» لإسطبلات أم 7، فيما جاء ثانياً عبد العزيز المرزوقي على صهوة «رأس الباترون» لإسطبلات المغاوير، وحل ثالثاً محمد سيف الفارسي على صهوة حبيب لإسطبلات المغاوير.

وتوج الفارس إبراهيم محمد الحمادي على صهوة سيدار ريدج ديزاير لإسطبلات ماس بطلاً لسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 106 من الفرسان والفارسات.

وجاء ثانياً الفارس «خلفان جمعة محمد» على صهوة «هودنيس فاير» لإسطبلات «ماس 7»، فيما جاء ثالثاً الفارس «فيدريكو فيربر» على صهوة «امبوستر بولفوريلو» لإسطبلات «العين».

وبدأ إبراهيم الحمادي باحتلال المركز الـ11 في المرحلة الأولى، ليتقدم إلى المركز الرابع في المرحلة الثانية، وسيطر بعدها على المركز الأول في المرحلتين الثالثة والرابعة بأداء متماسك ظهر فيه اعتدال معدل نبضات جواده.

عقب ختام الأشواط، توج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الفائزين بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، وكيم إليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي تألفت من أربعة سباقات على مدى ثلاثة أيام، وتوجت الفارسة الإيطالية فيرونيكا سيميولا، بلقب كأس السيدات، لمسافة 100 كلم، على صهوة الجواد «أف إيه ناردي كبير»، لإسطبلات الريف «أشعب».

وفي السباق الدولي نجمة واحدة، لمسافة 100 كيلومتر، تشارك في الصدارة، كل من عبد الحميد محمد على صهوة «ديبلومات دالونتز» للفريق الملكي البحريني، مع رفيقه الفارس أندار مانجال سينج على صهوة الجواد «فيلابيروتشو».



