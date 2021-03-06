بني ياس يحسم صدارة الدور الأول لدوري الطائرة





معتصم عبدالله (دبي)

حسم بني ياس صدارة الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة، قبل جولة على ختام المنافسة بتفوقه على ضيفه عجمان 3-0 بالأشواط (25- 20، 25- 22، 15- 15) في افتتاح مباريات الجولة 17، التي شهدت إيقاف حتا لانطلاقة النصر بالفوز 3-2، وفوز شباب الأهلي على مضيفه الوحدة بصعوبة بنتيجة 3-2، وتفوق الجزيرة على الوصل 3-0، والعين على الظفرة صاحب المركز الأخير 3- 0.

ورفع «السماوي» بفضل فوزه الـ15 في الدوري على ضيفه «البرتقالي» رصيده إلى 45 نقطة، ليحسم صدارة الدور الأول في انتظار نتائج الجولة الأخيرة مساء الجمعة المقبل، والتي يحل فيها ضيفاً على النصر في مواجهة مرتقبة، بعدما خسر الأخير أمام حتا 2-3 بالأشواط (19 -25، 19- 25، 25- 22، 25- 19، 19- 17) ضمن الجولة 17.

وحافظ شباب الأهلي على موقعه في المركز الثالث بتغلبه على الوحدة بالأشواط (20- 25، 29- 31، 25- 22، 26- 24، 9 -15)، في الوقت الذي لم يجد فيه العين «الخامس» صعوبة في تخطي عقبة مضيفه الظفرة على صالة مدرسة بينونة بالفوز 3-0، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 29 نقطة، ويبقى الظفرة في المركز الأخير.

وتشهد الجولة 18 في ختام الدور الأول الجمعة المقبل مواجهات الظفرة وحتا، النصر وبني ياس، وعجمان وشباب الأهلي، الوحدة والجزيرة، والوصل والعين، وتُلعب المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى للمرحلة الثانية «البلاي أوف» والتي تقام في الفترة من 16 وحتى 30 مارس الحالي.



