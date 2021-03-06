«محاربي الإمارات» توقع عقود احتراف مع 7 مقاتلين عرب

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بالمز الرياضية الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة بطولة محاربي الإمارات، عن توقيع عقود احتراف سنوية مع دفعة ثانية من المقاتلين وضمهم إلى البطولة، ليصل مجموع المقيدين على لائحتها إلى 12 مقاتلاً من عدة جنسيات.

وجرى التوقيع مع 7 مقاتلين من جنسيات عربية مختلفة، على رأسهم المقاتل الإماراتي محمد يحيى، والكويتي عبدالله البوشهري، والمغربي أنس سراج منير، واللبناني محمد العسيلي، والتونسي يسري بالجروعي، والجزائري سهيل طاهري، والأردني جلال الدعجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس اللجنة المنظمة وعدد من المحاربين المنضمين للبطولة.

وأعرب درويش عن تقدير الشركة بقيادة عبدالمنعم الهاشمي لحرص القيادة الرشيدة على توفير كافة مقومات النجاح للبطولة، بما يعزز سمعة ومكانة الدولة، كواحدة من أفضل وجهات استقطاب المواهب والنوابغ بشتى المجالات.

وتوجه بالشكر إلى القيادات الرياضية في الدولة والمؤسسات الإعلامية ولجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الجهود الكبيرة المبذولة، من أجل دعم المشاركين في البطولة.

وأكد أن بطولة محاربي الإمارات تعكس مكانة الدولة كأحد أفضل وجهات السياحة الرياضية في العالم، وقدرتها على تنظيم البطولات العالمية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، في ظل جائحة كوفيد 19 لضمان سلامة جميع المشاركين.

وأشار إلى أن البطولة ما زالت تؤدي دورها الريادي كمنصة عالمية بارزة لعرض المواهب المتميزة من الإمارات والعالم العربي، لينالوا فرصة الانطلاق نحو العالمية.



