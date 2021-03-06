إبراهيموفيتش.. «العودة وشيكة» إلى منتخب السويد

ستوكهولم (أ ف ب)

باتت عودة مهاجم ميلان، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف منتخب بلاده وشيكة، بحسب ما كشفت وسائل إعلام سويدية، رشّحت مشاركته في صفوف منتخب بلاده نهاية الشهر الحالي، خلال تصفيات كأس العالم.

ونقلت الصحف المحلية عن موقع «فوتبولدايركت» المتخصص، بأنه من المؤكد عودة نجم ميلان في صفوف منتخب المدرب ياني أندرسون خلال تصفيات كأس العالم.

وأعلن إبراهيموفتش اعتزاله اللعب دولياً بنهاية كأس أوروبا 2016، علماً بأنه خاض في صفوف المنتخب الوطني 116 مباراة، سجل خلالها 62 هدفاً.

وكان إبراهيموفيتش «39 عاماً»، المتألق هذا الموسم مع ميلان الإيطالي، أعلن الخريف الماضي، بأنه يفتقد إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد السويدي للعبة الأنباء عن عودة «إبرا» إلى صفوف المنتخب، واكتفى ياكوب كاكيمبو المتحدث الرسمي بالقول «النقاش مع زلاتان مستمر»، مشيراً إلى أن التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية ستعلن في 16 من الشهر الحالي.

وبلغت السويد من دون خدمات زلاتان ربع نهائي مونديال 2018 في روسيا، وتأهلت إلى كأس أوروبا 2020، التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب جائحة «كوفيد-19».

وتضم مجموعة السويد في النهائيات القارية منتخبات إسبانيا، بولندا، وسلوفاكيا.



