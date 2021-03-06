«مجيب» جاهز لتحدي «التاج الثلاثي العربي» بمضمار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء غدٍ «الأحد»، حفل سباقه الثاني عشر بالموسم تحت الأضواء الكاشفة، ويتألف الحفل من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة خصص لها 910 آلاف درهم قيمة الجوائز المالية.

وتتجه الأنظار نحو «مجيب» حامل لقب بطولة أبوظبي، الذي يبحث عن لقب الجولة الثانية من سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر للفئة الثالثة، وينافسه «متقدم»، و«جندالف دي بومبادور» و«المفهم» القادم من عمان برصيد ثلاثة انتصارات.

وتسعى «روعة» لتحقيق الفوز في خامس أشواط الحفل، الذي يشهد تنافس 10 خيلاً لمسافة 1400 متر في تحدي واحة ليوا (للفئة الثانية)، وينافسها «تورش» و«حكيمة مسقط»، و«حراب» الفائز في آخر سباقين وبطل النسخة قبل الأخيرة «شرف الريف».

وينطلق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث ينافس «عاهد الخالدية» و«أيه أف مجالس»، و«استرال ديل سول».

وتفتتح الأمسية بسباق وادي النقب للمبتدئة لمسافة 2200 متر وينافس خلاله «قرم» ومعه رفيقه في الإسطبل «مقتدر»، كما يشكل الخبير «الثرى» صاحب التصنيف الأعلى خطورة في السباق فيما يدفع أرنست أورتيل بالفرس «أيه أف العنود».

ويسعى «تيسير» لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في ثاني أشواط الأمسية لمسافة 1600 متر«تكافؤ»، على لقب وادي السدر وينافسه «ويسل» الذي لن يكون خصماً سهلاً، وكذلك «بلو دايموند»الفائز على ذات المضمار والمسافة.

ويجتذب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر 16 خيلاً مهجنة أصيلة، تتنافس على لقب سباق وادي طيبة لمسافة 1600 متر، يتقدمها «بولد ريكس»، و«فوارق» و«كنج شادو».