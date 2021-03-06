«أبوظبي للشراع» يفتح أبواب التسجيل لسباق «أبو الأبيض»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، عن فتح باب التسجيل غداً «الأحد» لسباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجولة الثالثة لهذه الفئة، على أن يتم الإغلاق ظهر الثلاثاء المقبل، فيما تقام المنافسات الخميس المقبل.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وخصص النادي أربعة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، وكذلك ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

ويقام السباق وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، وأهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ 48 ساعة، فضلاً على مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه الكريمة للسباق وكافة الفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة النادي، مؤكداً أن رعاية سموه والدعم الكبير هما الرافدان الأساسيان لكافة النجاحات التي تحققها سباقات التراث البحري الشراعي على أرض الواقع.

وطالب الرميثي جميع الراغبين في المشاركة في المنافسات بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق هذه الإجراءات، حفاظاً على صحة المشاركين وكذلك الصحة العامة للمجتمع.

وطالب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت نواخذة المحامل بالتعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى أن النادي حدد تلك الإجراءات وتوقيتات تسليم الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل المضي قدماً في طريق النجاح، مثلما حدث في السباقات التي تم تنظيمها في الفترة الماضية.

وأعرب عن ثقته التامة في تعاون الجميع في هذا الشأن، لاسيما وأن مختلف السباقات السابقة شهدت تعاوناً غير محدود من كافة الأطراف.



