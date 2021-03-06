«الشارقة للجواد العربي» يضع بصمته الرباعية بـ «الحاجز 93»

محمد حسن (الشارقة)

شهدت فعاليات اليوم الثاني لفعاليات مهرجان الشارقة الدولي الـ22 للجواد العربي، منافسات مثيرة وتميزت الخيول المشاركة بالجودة العالية، حيث تجاوزت معدلات أربعة من الخيول حاجز الـ93 نقطة.

وتقاسمت المرابط الصدارة خلال الأشواط السبعة المؤهلة للبطولات النهائية في المهرجان، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، وبرعاية هيئة مطار الشارقة الدولي الراعي الرسمي للمهرجان، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وتصدرت الفرس «فلة الريماس» لمربط الريماس، أول الأشواط المخصص للأفراس عمر 4 -6 سنوات، محققة 92.13 نقطة، وحلقت «بنت هاذي الخالدية» لمربط الخشاب، بصدارة شوط الأفراس عمر 7 -9 سنوات، وحصلت على 93.00 نقطة.

وأحرزت «ماجستي» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، المركز الأول في شوط الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق، وحصدت 93.13 نقطة، واعتلى «دي شرار» لمربط دبي، صدارة شوط الأمهار عمر سنة «أ»، وسجل 93.25 نقطة.

واحتل «وسيم الباهية» لإبراهيم كمال، المركز الأول في شوط الأمهار عمر سنة «ب»، وحقق 91.88 نقطة، وانتزع «أرجوان البداير» لمربط البداير، الصدارة في شوط الأمهار عمر سنتين، وسجل 92.88 نقطة، فيما اكتسح «دي شخاط» لمربط آريا/جيفري سلون، في ختام الفعاليات، شوط الأمهار عمر 3 سنوات، وحقق 93.25 نقطة.



