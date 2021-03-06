موتسيبي يحسم رئاسة الاتحاد الأفريقي بـ «التزكية»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن قرر جاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم الانسحاب من سباق انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي «الكاف»، وبعد أن سبقه أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بالإعلان يوم الاثنين الماضي، عن نيته في التنازل عن خوض الانتخابات، في مقابل حصوله على منصب النائب الأول لرئيس «الكاف»، أصبحت الساحة خالية أمام الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، وبات هو المرشح الوحيد المتبقي في السباق، ما يعني أنه في طريقه للفوز بـ «التزكية»، خلال اجتماع الجمعية العمومية لـ «الكاف» في الرباط 12 مارس الجاري، وليصبح رئيساً خلفاً للمالاجاشي أحمد أحمد، الذي تم إبعاده من منصبه، بسبب اتهامات بالفساد المالي، حيث قرر الاتحاد الدولي «الفيفا» إيقافه لمدة 5 سنوات.

يذكر أن موتسيبي هو مرشح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، ومن المقرر أن يقوم جميع المرشحين للرئاسة - في حضور إنفانتينو - بتوقيع اتفاق في العاصمة الموريتانية نواكشوط، للتصديق على القرارات التي تم اتخاذها في الرباط في الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يسترد أحمد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني منصب النائب الثاني لرئيس «الكاف».

وذكرت مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني، أزن إنفانتينو رئيس «الفيفا» هو الفائز الأكبر من وراء هذه التطورات الجديدة، وعلقت قائلة: فوز كبير لإنفانتينو في سعيه لإعادة انتخابه رئيساً لـ «الفيفا» لفترة ولاية جديدة، بعد أن ضمن على الأرجح أصوات القارة الأفريقية «54 صوتاً»، والتي تمثل أكثر من 25% من أصوات الجمعية العمومية للفيفا «209 أصوات».



