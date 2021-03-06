كلوب: «الولاء» يمنع «الهجرة الجماعية»!

ليفربول (رويترز)

لا يتوقع يورجن كلوب مدرب ليفربول رحيل لاعبيه عن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ونال ليفربول لقب الدوري بسهولة في الموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي، ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة، متأخراً بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.

وأبلغ كلوب الصحفيين: «أعرف مدى «ولاء» اللاعبين، ولسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب والقول حسناً، لم نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل‭‬، هذا لن يحدث، أنا على دراية بهم».

وشارك ليفربول في دوري الأبطال في آخر أربعة مواسم، ونال اللقب في 2019، لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في خمسة منها.

وأشار كلوب إلى أن الفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل لن يؤدي إلى انهيار.

وأضاف: «هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال، نمر بعام صعب ونعرف ذلك، لكن إمكانات وقوة هذا النادي مختلفة تماماً، بالتأكيد لا أفكر فيما حدث هنا في الماضي، لكن ما يمكنني قوله إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل النادي لأننا في أيد أمينة».



