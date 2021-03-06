أوسكار يحلم بالعودة إلى تشيلسي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى البرازيلي أوسكار لاعب شنغهاي الصيني، رغبته الشديدة في العودة للعب مرة أخرى إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد 4 سنوات من اللعب في الدوري الصيني.

وشهد أوسكار فترة مثمرة جداً مع «البلوز» قبل رحيله، حيث لعب 203 مباريات، سجل خلالها 38 هدفاً، وشارك في صناعة 37 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج» مرتين، كما فاز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وخاض أوسكار أيضاً مسيرة حافلة مع ناديه الحالي، في الدوري الصيني، ولكنه بعد أن وصل إلى 29 عاماً، وبات يفكر بجدية في إمكانية العودة إلى إنجلترا، وتوقيع عقد جديد مع «البلوز».

وقال أوسكار في حديث لراديو «توك سبورت»: أريد أن أنهي مسيرتي الكروية في «استاد ستامفورد بريدج» قلعة تشيلسي، لأنني قضيت فيه أحلى سنوات عمري. وتشيلسي ساعدني كثيراً على تحسين وتطوير أدائي، وأتاح لي الفرصة للعب في كأس العالم 2014 مع منتخب بلادي، والفوز بالدوري الإنجليزي، واللعب في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج».

وأشار أوسكار إلى أن لديه أصدقاء كثيرين في تشيلسي، ولو حالفه التوفيق وأنهى مشواره في النادي، سيكون ذلك حلماً جديداً يحققه.

وقال: صحيح أن تشيلسي يفضل شراء اللاعبين الأصغر سناً، إلا أنني سأبذل أقصى جهدي، لكي أكون في أفضل «فورمة»، من أجل إنهاء مسيرتي هنا.

ولا يفوت أوسكار - إلا نادراً ولظروف خارجة عن إرادته - أي مباراة لتشيلسي، سواء في «البريميرليج» أو في «الشامبيونزليج»، وأشاد بالنجم الإنجليزي الشاب ماسون ماونت الذي سجل هدف فوز «البلوز» الأخير على ليفربول في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى أن ماونت يشبهه بدرجة ما عندما كان شاباً مثله.



