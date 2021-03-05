العروبة يحافظ على «وصافة الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حسم العروبة مباراته الصعبة أمام الحمرية بهدفين، مساء أمس، في افتتاح «الجولة 15» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسجلهما فيكتور نوانيري في الدقيقة 46، والبرازيلي ردوريجو في الدقيقة 85، ليصل العروبة إلى «النقطة 27» بفارق «نقطة» عن فريق الإمارات «المتصدر» الذي يلعب مع العربي اليوم. وحقق البطائح فوزاً ثميناً على التعاون 1-صفر، في أول مباراة تحت قيادة المدرب عبدالله مسفر، وسجل هدف وليام أوسو في الدقيقة 30، ليرفع البطائح رصيده إلى «النقطة 25»، محافظاً على المركز الثالث.

وفي آخر لقاءات أمس، نجح مسافي في العودة بالنقاط الثلاث بفوزه على الذيد «الأخير» بهدفين لهدف.