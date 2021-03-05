6 منافسات دولية لقفز الحواجز بـ «العين للفروسية»

العين (الاتحاد)

انطلقت صباح الأمس على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، فعاليات بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي تضم 6 منافسات دولية، يتنافس عليها 100 من فرسان وفارسات قفز الحواجز من 18 دولة عربية وأوروبية وغيرها، وبصحبتهم 170 خيلاً، إضافة إلى 85 خيلاً من أندية ومراكز الفروسية بالدولة.

وجاءت أولى الفعاليات بمنافسة محلية من جولة واحدة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (115 ـ 120) سم، بمشاركة فرسان وفارسات قفز الحواجز من أندية ومراكز الفروسية، وتنافس فيها فرسان القفز من ثلاث فئات. وشارك في فئة المستوى الثاني 46 فارساً وفارسة، ونجح منهم 10 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس مجد الدين بادنكي بالجواد «شاكو برنس» من نادي مندرة للفروسية، والثاني الفارس سامي سلطاني بالجواد «بالينوي كرنفال هارفي» من نادي العين للفروسية.

وتنافس 18 فارساً وفارسة من الفرسان الناشئين «الجونيورز»، وأكمل الجولة دون خطأ فارسان من نادي الشارقة للفروسية، الأول عمر الحاج بالفرس «بابريكا»، والثاني الفارس عبد الله محمد المازمي بالفرس «ساليستا دو لا هارت».

وبخيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات شارك 21 فارساً وفارسة، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال الجولة نظيفة دون خطأ، ونال جائزة المركز الأول الفارس سالم أحمد السويدي والفرس «فهرنهايت دو هولبيك» (6 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس تريفور برين والجواد «زد سفن بورش» من فريق «زد سفن»، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس هشام غريب والفرس «لومادين» من نادي الشارقة للفروسية.