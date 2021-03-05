«مقام» بطل الخيول العربية في جبل علي

دبي (الاتحاد)

كشف الجواد «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف إيريك ليمارنتيل، وقيادة أنطونيو فريزو، عن معدنه الأصيل، حين توج أمس بطلاً للخيول العربية الأصيلة بمضمار جبل علي، متفوقاً بفارق 6.25 طول في سباق سيرفيو لمسافة 1400 متر، خلال 1:36:47 دقيقة.

وخطف الجواد «دينجروس ثوت» الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الشعفار، ومسجلاً 1:27:03 دقيقة.

وفاز «ليث سانت انس» بالشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب مركز دبي العقاري، ومسجلاً 1:13:44 دقيقة. وانتزع «هوا بلادي» لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب سباق شادويل.

ومنح «ايرش فريدوم» الفارس انطونيو فريزو الثنائية بالفوز بالشوط الخامس لمسافة 1800 متر على لقب اسكانا للتكافل.

وخطف «فالسهود» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر على لقب جبل علي وفاز «زوريون» بجائزة بنك دبي التجاري.