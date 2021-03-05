الجزيرة وشباب الأهلي.. «اختبار الصدارة»

منير رحومة (دبي)

قمة مباريات اليوم الأول من «الجولة 19» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تجمع بين الجزيرة متصدر الترتيب منفرداً، وشباب الأهلي نجم الدور الثاني الذي لم يعرف الخسارة خلال 15 مباراة متتالية، في جميع المسابقات.

ورغم فارق المراكز والنقاط، إلا أن مواجهة اليوم عبارة عن اختبار قوي لأصحاب الصدارة، لتأكيد قدرتهم على المنافسة بقوة على لقب الدوري، والتحليق في القمة، فيما يعيش «الفرسان» أفضل فتراته مع المدرب مهدي علي، ويعول على مواصلة نتائجه الإيجابية، والاقتراب أكثر من فرق الصدارة.

ومن النقاط المثيرة في مواجهة اليوم، والتي ترفع من درجة التشويق والحماس، تساوي الفريقين في العديد من نقاط القوة، حيث يعتبران الأكثر حصداً للنقاط، خلال الدور الثاني، بجمع 14 نقطة لكل منهما، بالإضافة إلى أن المواجهة تجمع بين أقوى هجوم في الدوري، حيث سجل الجزيرة 47 هدفاً وشباب الأهلي 38 هدفاً، بالإضافة إلى أنهما أعلى فريقين في معدل الاستحواذ، حيث سيطر شباب الأهلي 63% والجزيرة 61%.

ويملك الفريقان أعلى عدد في التمريرات، بـ 10283 تمريرة للجزيرة و9581 تمريرة لشباب الأهلي.

وحتى بالنسبة لغياب مفاتيح اللعب، تبدو متشابهة للجانبين، بغياب أفضل صانعي الفرص في الفريقين، خلفان مبارك من الجزيرة بـ42 فرصة وكارتابيا من شباب الأهلي بـ28 فرصة.

ويتوقع أن تحفل القمة بالعروض الفنية والأهداف الجميلة، في وجود هدافين متألقين، يتقدمهم علي مبخوت وإيجور جيسوس، كما ستكون محل متابعة شديدة من بقية المنافسين، لأن النتيجة مهم للغاية في التسابق والتلاحق بين فرق الصدارة.