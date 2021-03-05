العين والوصل.. البحث عن «المربع الذهبي»

مراد المصري (دبي)

يلتقي العين والوصل اليوم في «الجولة 19»، لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة «كلاسيكو»، يأتي في ظروف متباينة وطموحات للفريقين، جعلتهما يبحثان عن إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، وتحديداً محاولة التواجد في المربع الذهبي، لتعويض الخروج من بقية البطولات، وفقدان فرصة المنافسة على لقب الدوري.

وتميل الكفة لمصلحة «الزعيم» الذي حقق الفوز 16 مرة، وتعادل 5 مرات، مقابل فوزين لـ «الإمبراطور» في 23 مباراة سابقة في دوري الخليج العربي، إلا أن «الفهود» يتسلح بالنتائج الإيجابية، وعدم تعرضه للخسارة، خلال آخر 8 جولات على التوالي، علماً أن كلا الفريقين يفتقدان أسماءً بارزة للإصابة أو الإيقاف، لكن توجد وفرة حالياً في العناصر الأخرى القادرة على التعويض.

ويمر فابيو ليما بأفضل فتراته منذ فترة طويلة مع الوصل، وهو الذي سجل آخر 10 أهداف للفريق، في مختلف المسابقات، منها آخر 9 أهداف على التوالي في الدوري تحديداً، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً هذا الموسم، فيما يسعى التوجولي لابا مهاجم العين لاستعادة توازنه، بعدما اكتفى بتسجيل 8 أهداف إلى الآن، وتأثر بالأداء غير الثابت لفريقه، فيما أسهم بندر الأحبابي في إحراز 5 من آخر 11 هدفاً للعين في شباك الوصل بعدما سجل هدفاً وصنع 4 أهداف.