اتحاد كلباء وبني ياس.. «لقاء العقدة»

فيصل النقبي (كلباء)

يمثل اتحاد كلباء عقدة لبني ياس، خاصة على ملعبه، وفي آخر لقاءات الفريقين باستاد كلباء في المواسم الثلاثة الأخيرة، باءت محاولات «السماوي» للخروج بالنقاط الثلاث، وتكرر ذلك في الموسم الماضي «الملغى»، وكذلك الحالي، حيث تواجه الفريقان 3 مرات، في ذهاب الدوري، تفوق «النمور» بهدفين أحرزهما التشيلي جونيور الغائب عن لقاء اليوم، بعد رحيله عن الفريق، والتعادل مرتان في ربع نهائي كأس الخليج العربي، بهدف لكل منهما، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح في وجه «النمور» الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتبقى محاولات «السماوي» مستمرة، من أجل الفوز على «النمور» في هذا الملعب، وكسر «العقدة» المستمرة، ومن أجل المحافظة على المنافسة، لأن بني ياس قريب للغاية من القمة، والمستوى العالي للفريق يعني أنه لن يكون صيداً سهلاً لـ «النمور» هذه المرة.